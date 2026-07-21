Tourisme

Le Vietnam réoriente sa stratégie touristique vers la qualité

Après un premier semestre marqué par une forte croissance, le Vietnam entend accélérer la transformation de son secteur touristique en privilégiant la qualité de l'expérience...

Des touristes étrangers visitent Hoi An. Photo : VNA
Des touristes étrangers visitent Hoi An. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au second semestre 2026, le secteur touristique vietnamien réoriente son développement en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Le tourisme vietnamien s'appuiera sur la culture comme fondement, fera de la qualité de l'expérience un avantage concurrentiel et prendra la satisfaction des visiteurs ainsi que leur taux de retour comme principaux moteurs de développement.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli 12,3 millions de visiteurs étrangers au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 15% en glissement annuel. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré sur cette période depuis plusieurs années, ce qui permet au secteur d'atteindre près de la moitié de son objectif annuel de 25 millions de visiteurs internationaux.

Parallèlement, le nombre de touristes vietnamiens a atteint 81 millions, en hausse de 4,5% sur un an, soit 54% de l'objectif fixé à 150 millions pour 2026.

Les recettes touristiques se sont élevées à 569.000 milliards de dôngs, en progression de 9,8% par rapport à la même période de l'an dernier, représentant 50,5% de l'objectif annuel de 1.125.000 milliards de dôngs.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, ces résultats confirment le rôle du tourisme en tant que moteur de la consommation, des services, de l'emploi, des moyens de subsistance et de la promotion de l'image du Vietnam.

Dans l'ensemble, le secteur touristique a enregistré une croissance remarquable et demeure un point fort de la contribution au développement socio-économique du pays.

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Forte de son riche patrimoine et de ses paysages naturels, Hue attire un grand nombre de visiteurs. Photo : VNA


Pour les six derniers mois de 2026, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a demandé au secteur de préparer les conditions nécessaires afin de mettre en œuvre, dès son approbation par le Bureau politique, le projet visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.

La priorité sera donnée à une restructuration du secteur, avec un passage d'un développement axé sur la quantité à un développement fondé sur la qualité, en privilégiant un tourisme haut de gamme, vert, intelligent et créatif, reposant sur la culture, l'identité nationale et la qualité de l'expérience, tandis que la satisfaction des visiteurs et leur fidélisation constitueront les principaux moteurs de croissance.

Le secteur entend également mobiliser davantage de ressources sociales, notamment celles des entreprises. Il accélérera sa transformation numérique en développant des bases de données et des plateformes numériques destinées à la gestion publique, à la promotion et au développement des destinations touristiques.

Au cours des six prochains mois, il poursuivra également l'élaboration de plusieurs projets, notamment ceux consacrés à la promotion du tourisme et de la gastronomie vietnamienne à l'étranger pour la période 2026-2030, au développement du tourisme de bien-être à l'horizon 2030 et au développement du tourisme lié à la production et à la consommation des produits OCOP (One Commune One Product ou A chaque commune son produit) afin de préserver et de valoriser le patrimoine culturel ainsi que les savoirs locaux des zones rurales.

Le secteur mettra également en œuvre le projet de développement du tourisme en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère après son approbation par le Bureau politique. La révision de la Loi sur le tourisme de 2017, l'ajustement du Schéma directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045, ainsi que de la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam à l'horizon 2030 figurent également parmi les priorités. -VNA

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