Tourisme

Hanoï classée deuxième ville au monde pour la qualité de son accueil

Hanoï est la seule ville d'Asie du Sud-Est à figurer dans le classement des dix villes offrant le meilleur service à la clientèle, publié par MoneySuperMarket. La capitale vietnamienne occupe la deuxième place mondiale, reflet de la tradition d'hospitalité du pays.

Des visiteurs découvrent l'art de parfumer le thé au lotus de Quảng An. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent l'art de parfumer le thé au lotus de Quảng An. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Le quotidien malaisien The Star souligne que le Vietnam figure depuis plusieurs années parmi les pays les plus accueillants au monde.

Le journal rappelle que l'Asie du Sud-Est est réputée pour l'hospitalité de ses habitants, toujours prêts à aider les visiteurs. Parmi les pays de la région, le Vietnam est toutefois celui qui est le plus souvent cité par les voyageurs comme la destination la plus accueillante.

Dans un article publié le 17 juillet, The Star rapporte que le comparateur britannique MoneySuperMarket a dévoilé son classement des "10 villes offrant le meilleur service à la clientèle au monde". Hanoï est la seule ville d'Asie du Sud-Est à y figurer et occupe la deuxième place mondiale.

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Des touristes étrangers découvrent l'art de la calligraphie au Temple de la Littérature. Photo: VNA

Hanoï se distingue par la convivialité de son personnel et la qualité de son accueil. Cette hospitalité reflète une culture profondément attachée à l'esprit communautaire, à l'harmonie sociale et à une longue tradition d'accueil des visiteurs.

Le classement repose sur l'analyse de plus de 100 000 avis de clients concernant des restaurants, des attractions touristiques, des établissements de loisirs et d'autres entreprises de services implantés dans 107 villes à travers le monde.

Édimbourg (Écosse, Royaume-Uni) arrive en tête avec un taux d'évaluations positives de 59 %, devant Hanoï (58,6 %) et Liverpool (58,3 %). Le Top 10 comprend également Paris (57,5 %), Dublin (57,3 %), Montréal (56,8 %), Vienne (55,6 %), Abou Dhabi (55,3 %), Birmingham (54,2 %) et Bristol (53,7 %).-VNA

#ville d'Asie du Sud-Est #The Star #Hanoï #hospitalité
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