Santé

Hue veut devenir une référence asiatique du tourisme de bien-être

Dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale, Hue a l'opportunité d'évoluer d'une destination patrimoniale vers un véritable pôle régional du tourisme de bien-être, affirmant ainsi son ambition de devenir une « ville de la guérison » en Asie.

Si la culture et le patrimoine constituaient autrefois les principaux attraits touristiques de Hue, les vacances sont aujourd'hui de plus en plus perçues comme une occasion de récupération physique et de régénération mentale. Photo : VNA
Si la culture et le patrimoine constituaient autrefois les principaux attraits touristiques de Hue, les vacances sont aujourd'hui de plus en plus perçues comme une occasion de récupération physique et de régénération mentale. Photo : VNA

Hue (VNA) – Autrefois, les touristes affluaient à Hue pour découvrir les monuments de l'ancienne cité impériale, savourer sa gastronomie raffinée ou profiter de ses plages et de ses lagunes. Depuis quelques années, un nombre croissant de voyageurs, notamment internationaux, choisissent cette destination pour se ressourcer, retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit et améliorer leur bien-être. Hue développe ainsi progressivement un véritable écosystème du tourisme de bien-être (wellness tourism), appelé à devenir un nouveau moteur de croissance du tourisme local.

Au lieu de se presser dans les sites touristiques les plus fréquentés, de nombreux visiteurs, à l'instar de Kim Eun-jung, une touriste sud-coréenne, privilégient le calme des centres de bien-être pour échapper au stress du quotidien, comme le Maia Imperial Spa, situé dans le quartier de Thuan Hoa.

Si la culture et le patrimoine constituaient autrefois les principaux attraits touristiques de Hue, les vacances sont aujourd'hui de plus en plus perçues comme une occasion de récupération physique et de régénération mentale. Les entreprises locales répondent à cette évolution en développant des produits associant thérapies, séjours haut de gamme et expériences culturelles locales. Elles proposent notamment des soins à base de plantes médicinales traditionnelles de Hue, des exercices de respiration guidée et des thérapies par les vibrations sonores destinées à favoriser une profonde relaxation, bien au-delà du simple massage musculaire. La principale clientèle est aujourd'hui composée de femmes âgées de 30 à 50 ans, en particulier de femmes actives soumises à un stress important.

Les agences de voyages constatent également une évolution des attentes : les touristes ne souhaitent plus seulement « voir », mais aussi se ressourcer pendant leur séjour. Les visiteurs sud-coréens manifestent un intérêt croissant pour les « Healing Tours », qui associent méditation et yoga en pleine nature, phytothérapie, dégustation de thé, cuisine végétarienne et découverte de la culture bouddhique. Cette clientèle est prête à payer de 20 à 40 % de plus que pour les circuits classiques, considérant cette dépense comme un investissement dans sa qualité de vie.​

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Le secteur des services de santé se développe à Hue, comme en témoignent de nombreux établissements. Photo : Facebook Maia Imperial Spa

Outre les initiatives du secteur privé, l'écosystème du bien-être s'enrichit grâce aux soins de médecine traditionnelle proposés par le Thai Y Vien, aux services médicaux destinés aux étrangers à l'Hôpital central international de Hue, ainsi qu'aux programmes de détox et de thermalisme. Pour Hue, elle offre l'occasion d'associer médecine moderne, médecine traditionnelle, biotechnologies et ressources médicinales locales afin de créer des produits à forte valeur ajoutée. Ces efforts s'inscrivent aussi dans les orientations nationales en matière de développement scientifique et technologique.

Selon plusieurs experts, Hue dispose d'un double atout : un système de santé de haut niveau, associé à un riche héritage de médecine traditionnelle, à d'abondantes ressources en plantes médicinales et aux capacités de formation et de recherche de l'Université de Hue. La ville bénéficie également d'un cadre naturel et culturel propice au bien-être, entre la rivière des Parfums, le mont Ngu Binh, les pagodes anciennes, un rythme de vie paisible et une gastronomie raffinée.

Toutefois, selon le professeur et docteur Nguyen Vu Quoc Huy, directeur par intérim de l'Université de Hue et recteur de l'Université de médecine et de pharmacie, le principal défi consiste à mieux mettre en synergie ces atouts. Les activités de tourisme médical et de bien-être manquent encore d'offres intégrées, ce qui rend nécessaire un renforcement de la coopération entre les hôpitaux, les agences de voyages et les complexes touristiques.

Les spécialistes recommandent de développer des séjours associant bilan de santé et villégiature, ainsi que des programmes de rééducation et de remise en forme s'appuyant sur le thermalisme, tout en renforçant la promotion de la marque internationale « Hue - Healthcare Destination ». En valorisant l'ensemble de ces ressources, Hue ne créera pas seulement une nouvelle offre touristique, mais favorisera également la recherche, la formation et le développement de l'industrie pharmaceutique.

Dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale, Hue a l'opportunité d'évoluer d'une destination patrimoniale vers un véritable pôle régional du tourisme de bien-être, affirmant ainsi son ambition de devenir une « ville de la guérison » en Asie. -VNA

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