Économie

Dak Lak : une première édition provinciale pour le festival du durian en août prochain

Le premier festival du durian de Dak Lak ambitionne non seulement de faire promotion de la marque de durian local, mais aussi de développer le tourisme agricole, le tourisme expérientiel tout en valorisant l'identité culturelle de Dak Lak.

Conférence de presse sur le premier festival du durian de Dak Lak. Photo: VNA
Conférence de presse sur le premier festival du durian de Dak Lak. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La province de Dak Lak organisera, du 15 août au 2 septembre 2026, son tout premier festival du durian à l'échelle provinciale. Placé sous le thème « Durian de Dak Lak - Connexion pour un rayonnement lointain », cet événement se tiendra à Buon Ma Thuot, Krong Pac, Tuy Hoa ainsi que dans les principales zones de production de la région.

Cette initiative, dévoilée lors d'une conférence de presse tenue le 20 juillet à Hanoï par le Comité populaire provincial, ambitionne non seulement de faire promotion de la marque de durian local, mais aussi de développer le tourisme agricole, le tourisme expérientiel tout en valorisant l'identité culturelle de Dak Lak.

Lors de cette présentation, Dao My, vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak et chef du comité d'organisation, a souligné que le durian s'est imposé ces dernières années comme l'un des produits économiques phares de la province. En contribuant à l'augmentation des revenus des habitants et à la restructuration de l'agriculture, cette filière affirme désormais sa position sur les marchés domestique et mondial.

Il s'agit non seulement d'un événement culturel, commercial, touristique et d'investissement d'envergure, mais aussi d'un forum réunissant les autorités locales, les producteurs, les entreprises, les distributeurs, les investisseurs et les partenaires nationaux et internationaux. L’événement contribuera ainsi à valoriser la filière, à élargir les marchés de consommation, à renforcer les exportations et à promouvoir l’environnement d’investissement local.

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Présentation des ambassadeurs médias du Festival du durian de Dak Lak 2026. Photo : VNA

Le programme des festivités s'annonce particulièrement dense, avec en point d'orgue une cérémonie d'ouverture prévue le soir du 15 août sur la place 10-3 à Buon Ma Thuot, laquelle sera retransmise en direct sur la chaîne nationale VTV8.

En outre, un défilé d'environ 500 pick-ups faisant la promotion du durian, une exposition regroupant quelque 400 stands, un marché en ligne du durian et des produits OCOP (À chaque commune son produit), ainsi qu'un forum sur la construction d'un écosystème durable pour le durian.

Les visiteurs pourront également profiter d'événements culinaires autour du durian, notamment l’établissement de record avec 102 plats à base de durian, un gala musical, une exposition d'art, des visites et dégustations de vergers, des événements sportifs, des ventes aux enchères et des spectacles culturels.

Le festival se clôturera le 2 septembre par une soirée artistique célébrant la Fête nationale, avec l'espoir pour la province d'accueillir environ 300 000 visiteurs. -VNA

#premier festival du durian de Dak Lak #durian #Buon Ma Thuot #produits OCOP
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