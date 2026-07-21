Le premier lot de viande porcine tchèque officiellement importé au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le premier lot de viande porcine en provenance de République tchèque est arrivé au Vietnam, marquant une nouvelle étape dans les échanges commerciaux entre les deux pays.

Une cérémonie d'accueil de cette première cargaison, produite par l'usine tchèque Kostelecké Uzeniny, s'est tenue le 21 juillet au terminal de Tan Vu, relevant de la Société par actions du port de Hai Phong. L'événement était organisé par les représentants du groupe AGROFERT au Vietnam, en coordination avec les organismes et entreprises concernés.

L'événement a réuni notamment Hoang Minh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hai Phong, Jaroslav Zukerstein, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de République tchèque au Vietnam, ainsi que des représentants du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, d'entreprises et de partenaires des deux pays.

Selon Jaroslav Zukerstein, cette première livraison couronne un long processus d'ouverture du marché, marqué par plusieurs années de négociations, d'approbations réglementaires et d'une étroite coopération entre les autorités vietnamiennes et tchèques.

Il a estimé que cette importation témoignait de la confiance croissante des autorités et des importateurs vietnamiens dans la qualité ainsi que dans les normes de sécurité sanitaire des aliments de la République tchèque, ouvrant la voie à l'exportation d'autres produits agroalimentaires tchèques vers le Vietnam.

Le diplomate a indiqué que Prague continuerait de mobiliser les instruments de sa diplomatie économique, notamment les projets PROPED, afin de soutenir les échanges commerciaux et les projets de coopération dans des secteurs à fort potentiel tels que l'agroalimentaire, les technologies de transformation des aliments, la santé, les solutions environnementales, l'énergie, les transports et l'industrie manufacturière de pointe.

Jaroslav Zukerstein a indiqué que l'ambassade de République tchèque au Vietnam entendait également promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie, non seulement en favorisant les exportations tchèques vers le Vietnam, mais aussi en accompagnant les entreprises vietnamiennes souhaitant nouer des partenariats, investir ou développer leurs activités en République tchèque.

Selon David Malý, directeur de la société par actions Animalco, filiale du groupe AGROFERT, le Vietnam applique des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité sanitaire des aliments. Il a rappelé que la République tchèque était le seul pays au monde à avoir éradiqué avec succès la peste porcine africaine, une réussite garantissant que les produits exportés répondent aux normes sanitaires les plus rigoureuses.

Présent dans 21 pays, AGROFERT emploie près de 29 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ huit milliards d'euros. Au Vietnam, le groupe développe des partenariats destinés à promouvoir les échanges agricoles et alimentaires dans les deux sens, tout en facilitant l'accès des produits vietnamiens au marché européen.

Pour Truong Dinh Tung, directeur de la société Ha Long Food Import-Export, importatrice de cette première cargaison, cette coopération permettra d'offrir aux consommateurs vietnamiens des produits à l'origine clairement identifiée et soumis à un contrôle rigoureux, tout en créant de nouvelles perspectives de collaboration entre les entreprises des deux pays dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Le vice-président du Comité populaire de Hai Phong, Hoang Minh Cuong, a souligné que le choix du port de Hai Phong pour accueillir cette première cargaison reflétait la confiance des investisseurs internationaux dans les infrastructures portuaires, les services logistiques et le climat des affaires de la ville. Il a estimé que cette initiative illustrait également le renforcement des relations économiques entre le Vietnam et la République tchèque depuis l'élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique au début de 2025.

Il a souligné que cette initiative intervenait alors que les relations entre Hai Phong et la République tchèque connaissaient une dynamique positive. La mission de promotion des investissements menée par la ville portuaire en République tchèque à la fin de 2025 a enregistré des résultats encourageants, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et renforçant le réseau de partenaires internationaux de Hai Phong. -VNA