Politique

Approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon

Le Vietnam et le Japon entendent consolider leur Partenariat stratégique global en intensifiant les échanges politiques, la coopération entre leurs partis au pouvoir et la mise en œuvre des accords conclus par leurs dirigeants. Lors d'une rencontre à Hanoï avec Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé la volonté de Hanoï d'approfondir les relations bilatérales dans les domaines clés, notamment l'économie, la transition numérique, la transition verte et la sécurité énergétique.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (droite) et Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (droite) et Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a reçu mardi 21 juillet à Hanoï, Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, en visite au Vietnam du 20 au 23 juillet.

Les deux parties se sont félicitées du développement concret des relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PLD, ainsi que du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le Hoai Trung a salué les réalisations du Japon et du PLD, soulignant que cette visite, dans le prolongement de celle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en mai dernier, contribuerait à renforcer les relations entre les deux partis au pouvoir ainsi que la coopération bilatérale.

Partageant des informations sur le 14e Congrès national du PCV, les orientations de la politique extérieure ainsi que le modèle de croissance du Vietnam dans les années à venir, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a affirmé que, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes, le Vietnam continuait de considérer le Japon comme un partenaire important et souhaitait approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Pour sa part, Hagiuda Koichi, a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV et salué la détermination de sa nouvelle direction à accélérer les réformes administratives, la fusion des unités administratives locales et à faire du pays une nation développée à revenu élevé d'ici à 2045. Il s'est déclaré impressionné par les résultats du développement socio-économique du Vietnam et a souligné l'importance de la coopération et des échanges entre les deux partis, mis en œuvre efficacement sur la base du mémorandum de coopération signé en 2015.

Estimant que les relations entre le Vietnam et le Japon disposent encore d’un énorme potentiel de développement, Le Hoai Trung, a proposé plusieurs orientations afin de renforcer davantage les liens entre les deux partis au pouvoir ainsi que le Partenariat stratégique global Vietnam–Japon.

Il a notamment appelé les deux parties à approfondir leur compréhension mutuelle et à consolider la confiance politique à travers des visites et des échanges de haut niveau ; à intensifier la coopération entre les organes des deux partis ; à accélérer la mise en œuvre des engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays, en particulier ceux portant sur les domaines de l’économie, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la formation, à la suite de la visite au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en mai dernier. Il a également plaidé pour un renforcement de la coordination, des concertations sur les positions respectives, ainsi que de la coopération et du soutien mutuel sur les questions régionales et internationales.

À cette occasion, le ministre Le Hoai Trung a invité le Japon à dépêcher des représentants du gouvernement ainsi que des responsables des collectivités locales au deuxième Forum de coopération décentralisée Vietnam–Japon, qui se tiendra dans la ville de Huê au début du mois de septembre 2026. Il a par ailleurs souhaité que le PLD continue d’accorder une attention particulière à l’adoption de politiques garantissant des conditions de vie et de travail équitables et favorables à la communauté vietnamienne forte d’environ 700 000 personnes au Japon.

Le secrétaire général par intérim du PLD, Hagiuda Koichi, a affirmé qu’il poursuivrait ses efforts pour encourager le PLD et le gouvernement japonais à mettre en œuvre de manière concrète les principaux axes de coopération entre le PLD et le PCV, tout en approfondissant les relations bilatérales dans les années à venir. Il a notamment mis l’accent sur les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et de la sécurité énergétique, dans le cadre d’une mise en œuvre efficace des initiatives japonaises telles que la Communauté zéro émission d'Asie (AZEC) et le Partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie (POWERR Asia). -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Japon #PCV #PLD #Parti libéral-démocrate
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyên Xuân Thang (droite) remet un cadeau au secrétaire général par intérim du PLD du Japon, Koichi Hagiuda. Photo: VNA

Renforcement des échanges théoriques et politiques entre le PCV et le PLD du Japon

À Hanoï, le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyen Xuan Thang, a reçu une délégation du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, conduite par son secrétaire général par intérim, Koichi Hagiuda. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les échanges théoriques et les concertations sur les politiques afin d'approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Japon.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra et le gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki. Photo: VNA

Promotion de la coopération entre Aichi (Japon) et des localités vietnamiennes

Reconnaissant les atouts d'Aichi et sa coopération déjà établie avec des localités vietnamiennes, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a suggéré au gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki de continuer de promouvoir la coopération entre sa préfecture et les provinces et villes vietnamiennes, au-delà de Hô Chi Minh-Ville, notamment Hanoï et Phu Tho.

Voir plus

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle à un nouveau modèle de gouvernance urbaine

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé le 21 juillet une réunion consacrée à la mise en œuvre des mécanismes spécifiques accordés à Hô Chi Minh-Ville et à l'élaboration du projet de loi sur le développement urbain. Il a souligné que ce texte marquait une évolution importante, faisant passer la conception de la gestion étatique des villes à celle d'une gouvernance urbaine moderne orientée vers le développement.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet les décisions à Nguyen Tien Hai, ministre de l'Intérieur par intérim, et à Nguyen Hoai Anh, vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA

Le Premier ministre préside la cérémonie de publication de décisions relatives à des nominations

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé le 21 juillet une cérémonie de publication de plusieurs décisions relatives à des nominations de hauts responsables. À cette occasion, Nguyen Tien Hai a été chargé d'assurer les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim, tandis que Nguyen Hoai Anh a été nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses. Le chef du gouvernement a appelé les nouveaux responsables à prendre rapidement leurs fonctions afin de mettre en œuvre les priorités du gouvernement pour le second semestre 2026.

Dialogue entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR). Photo: ministère des Affaires étrangères

AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

Le Vietnam a réaffirmé son attachement à la promotion des droits de l’homme, à la non-prolifération nucléaire et au renforcement de la coopération régionale lors des réunions de l’ASEAN organisées dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59), à Manille.

Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Photo : moit.gov.vn

Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique

À l’occasion de sa visite de travail aux États-Unis, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré plusieurs hauts responsables américains afin de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de faire avancer plusieurs dossiers d’intérêt commun.

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Premier jour du troisième Plénum du Comité central du PCV

Réuni à Hanoï le 20 juillet, le troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a consacré sa première journée aux questions relatives au travail des cadres, à la discipline du Parti ainsi qu'à plusieurs projets majeurs portant sur le développement national et la révision des règlements du Parti.

Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

📝Édito : Plaidoyer pour la présevation du front de la confiance à l’ère du numérique

Pour préserver la confiance du public, les cadres doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Des journalistes de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) couvrant le 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Raconter l’histoire du Vietnam pour développer le soft power national

L’ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, le prof. associé-Dr Duong Van Quang, a déclaré que la communication à l’ère du numérique doit contribuer à développer les connaissances, la confiance et la crédibilité grâce à des récits authentiques et culturellement distinctifs.

Des intervenants au colloque. Photo: VNA

Les échanges entre les peuples et la culture, socles de l’amitié Vietnam-Thaïlande

Organisé à Bangkok dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un colloque universitaire a mis en lumière le rôle central des échanges entre les peuples, de la coopération académique et des liens culturels dans le développement durable du partenariat bilatéral.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre des fleurs en hommage à la Police populaire à l'occasion de son 64e anniversaire. Photo : VNA

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à moderniser la Police populaire

Le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, a appelé à bâtir une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de répondre aux exigences de la nouvelle situation, tout en renforçant la lutte contre la criminalité, la transformation numérique et la gouvernance sociale moderne.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.