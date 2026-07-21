Politique

Le Premier ministre préside la cérémonie de publication de décisions relatives à des nominations

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé le 21 juillet une cérémonie de publication de plusieurs décisions relatives à des nominations de hauts responsables. À cette occasion, Nguyen Tien Hai a été chargé d'assurer les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim, tandis que Nguyen Hoai Anh a été nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses. Le chef du gouvernement a appelé les nouveaux responsables à prendre rapidement leurs fonctions afin de mettre en œuvre les priorités du gouvernement pour le second semestre 2026.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet les décisions à Nguyen Tien Hai, ministre de l'Intérieur par intérim, et à Nguyen Hoai Anh, vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung remet les décisions à Nguyen Tien Hai, ministre de l'Intérieur par intérim, et à Nguyen Hoai Anh, vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 21 juillet dans l’après-midi, au siège du gouvernement, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre Le Minh Hung a présidé la cérémonie de publication des décisions du Premier ministre relatives à des nominations.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang a annoncé la décision du président de la République mettant fin aux fonctions de Do Thanh Binh en tant que ministre de l'Intérieur pour le mandat 2026-2031, afin qu'il assume de nouvelles responsabilités conformément à l'affectation décidée par les autorités compétentes.

Selon la décision n° 1315/QĐ-TTg du 20 juillet 2026, le Premier ministre a nommé Nguyen Tien Hai, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang au ministère de l'Intérieur et l'a chargé d'assurer les fonctions de ministre par intérim.

En vertu de la décision n° 1312/QĐ-TTg du 19 juillet 2026, Nguyen Hoai Anh, membre du Comité central du Parti et président du Comité populaire de la province de Thanh Hoa, a été muté et nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Le Comité permanent du Comité du Parti du gouvernement a également annoncé les décisions désignant Nguyen Tien Hai au poste de secrétaire du Comité du Parti du ministère de l'Intérieur pour le mandat 2025-2030 et Nguyen Hoai Anh au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires ethniques et religieuses pour le mandat 2025-2030.

En remettant les décisions, le Premier ministre Le Minh Hung a félicité les responsables appelés à exercer leurs nouvelles fonctions, soulignant qu'ils avaient reçu une formation solide, disposaient de compétences, d'une riche expérience pratique et d'une réputation reconnue, et qu'ils bénéficiaient de la confiance du Bureau politique et du Secrétariat.

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Lors de la cérémonie. Photo: VNA

Saluant les efforts et les contributions de Do Thanh Binh en sa qualité de ministre de l'Intérieur, le Premier ministre a souligné qu'il avait, ces derniers temps, activement conseillé le gouvernement dans la mise en œuvre et le fonctionnement efficace du nouveau modèle organisationnel du système politique et de l'administration locale à deux niveaux, tout en faisant progresser la réforme administrative.

Soulignant que 2026 est la première année de mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti dans un contexte international et régional encore marqué par de nombreuses incertitudes, le Premier ministre a demandé aux responsables nouvellement nommés de se mettre rapidement au travail, de renforcer leur coordination et de se concentrer sur la mise en œuvre efficace du programme d'action spécial du gouvernement pour les six derniers mois de l'année.

S'agissant du ministre par intérim de l'Intérieur Nguyen Tien Hai, le Premier ministre lui a demandé de poursuivre les travaux de conseil visant à perfectionner un appareil administratif rationalisé, à assurer le fonctionnement efficace de l'administration locale à deux niveaux, à accélérer la réorganisation des établissements publics, à finaliser un mécanisme d'évaluation des cadres fondé sur les résultats, à élaborer une stratégie d'attraction et de valorisation des talents, à promouvoir la réforme des salaires et de l'assurance sociale, ainsi qu'à mettre en œuvre efficacement les politiques de protection sociale.

Concernant le vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses Nguyen Hoai Anh, le Premier ministre lui a demandé de se concentrer sur l'amélioration des mécanismes et des politiques en matière ethnique et religieuse, de mettre en œuvre efficacement le Programme cible national pour la période 2026-2030, de garantir la liberté de croyance, de renforcer le bloc de grande union nationale et de mettre rapidement en service la base de données sur les ethnies et les religions, etc.

Au nom des responsables nouvellement nommés, le ministre par intérim de l'Intérieur Nguyen Tien Hai s'est engagé à s'acquitter de ses fonctions avec le plus grand sens des responsabilités, à continuer de se perfectionner, à renouveler sa réflexion ainsi que ses méthodes de travail pour les rendre plus efficaces et plus concrètes, et à mener à bien les missions qui lui sont confiées. -VNA

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