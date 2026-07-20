Politique

Tuyen Quang : une campagne de collecte d’ADN pour identifier plus de 3 900 martyrs

La province de Tuyen Quang lancera du 22 au 26 juillet une vaste campagne de collecte d’échantillons d’ADN auprès des proches de plus de 3 900 martyrs non identifiés, dans le cadre des efforts nationaux visant à restituer leur identité et à honorer leur mémoire.

Les dimensions, les caractéristiques et l’état des échantillons font l’objet de relevés et sont consignés dans des dossiers. Photo : VNA
Les dimensions, les caractéristiques et l’état des échantillons font l’objet de relevés et sont consignés dans des dossiers. Photo : VNA


Tuyen Quang, 20 juillet (VNA) – La police de la province de Tuyen Quang (Nord) lancera du 22 au 26 juillet une vaste campagne de collecte d’échantillons d’ADN auprès des proches de plus de 3 900 martyrs non identifiés, dans le cadre d’un programme national visant à restituer leur identité.

vnanet-1-1900.jpg
Un membre de l’équipe de prélèvement vérifie l’état des échantillons destinés aux analyses ADN. Photo : VNAUn membre de l’équipe de prélèvement vérifie l’état des échantillons destinés aux analyses ADN. Photo : VNA



Trois centres de collecte couvriront 18 sites répartis dans l’ensemble de la province. Cette opération constitue une mission prioritaire de la campagne nationale de 500 jours consacrée à la recherche, à la récupération et à l’identification des dépouilles des martyrs, en préparation du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2027).

Des équipes mobiles seront déployées dans les communes et les quartiers afin d’effectuer les prélèvements d’ADN, notamment à Minh Xuan, Son Duong, Ha Giang 2, Vi Xuyen, Meo Vac, Dong Van, Ham Yen, Chiem Hoa, Yen Hoa, Yen Minh, An Tuong, Bac Quang, Quang Binh, Pa Vay Su, Hoang Su Phi et Quan Ba.

La police provinciale a demandé à ses unités spécialisées et aux forces de police communales de collaborer étroitement avec le ministère de l’Intérieur et les autorités locales afin de vérifier les informations relatives aux martyrs et à leurs familles, de mettre à jour la base de données nationale sur la population et de préparer les ressources humaines, les équipements et les moyens logistiques nécessaires à cette campagne.

À ce jour, les équipes de recherche ont ratissé plus de 935 hectares, excavé près de 10 000 m³ de terre et de roches et retrouvé les dépouilles de 42 martyrs. Parallèlement, les équipes de déminage ont inspecté près de 3 000 hectares, soit 66 % de l’objectif fixé, tandis que des échantillons d’ADN ont été prélevés sur 84 tombes anonymes dans dix cimetières de martyrs.

Les opérations de recherche et de récupération se poursuivent désormais dans des zones montagneuses difficiles d’accès. Plus de 73 000 hectares de terrains contaminés par des munitions non explosées restent encore à dépolluer. Dans de nombreux cas, les informations relatives aux lieux où les soldats sont tombés ou ont été inhumés demeurent très limitées.

Face à cette situation, le Comité provincial du Parti a publié une directive demandant à l’ensemble du système politique de mobiliser toutes les ressources disponibles afin d’accélérer les opérations de recherche, de récupération et d’identification des martyrs.

Le document souligne également la nécessité de renforcer l’application des sciences et des technologies, notamment par la création d’une base de données spécialisée au service des recherches et la généralisation des analyses ADN pour toutes les dépouilles nouvellement découvertes. Le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations sociopolitiques, les entreprises et la population sont appelés à contribuer, par leur expertise, leurs moyens matériels ou toute information utile concernant les soldats disparus et leurs lieux de sépulture.

Les autorités locales sont par ailleurs invitées à entretenir et à valoriser les cimetières et monuments dédiés aux martyrs afin d’en faire des lieux de mémoire contribuant à préserver l’histoire révolutionnaire et à transmettre les valeurs patriotiques aux jeunes générations.

La province de Tuyen Quang compte actuellement 24 cimetières de martyrs regroupant 4 265 tombes. Parmi celles-ci, 162 nécessitent des analyses ADN pour confirmer l’identité des personnes inhumées, dont 84 ne comportent aucun élément d’identification et 78 ne disposent que d’informations partielles. À ce jour, les prélèvements d’ADN ont été achevés dans dix cimetières de martyrs de la province. - VNA

source
#campagne de collecte d’ADN; #martyrs #Tuyen Quang #500 ngày đêm #Liệt sĩ
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Sur le même sujet

Ninh Binh: Numérisation des informations afin de constituer une base de données unifiée destinée à la gestion, à la consultation et à l'identification des soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA

Ninh Binh intensifie la campagne des « 500 jours et nuits » pour redonner un nom aux soldats tombés pour la Patrie

Dans la province de Ninh Binh, la campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des restes des soldats morts pour la Patrie se poursuit avec une mobilisation sans relâche. Entre analyses ADN, recoupement des archives, collecte de témoignages et numérisation des données, les autorités entendent redonner un nom aux combattants demeurés anonymes et répondre à l'attente de milliers de familles après plusieurs décennies.

Voir plus

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Premier jour du troisième Plénum du Comité central du PCV

Réuni à Hanoï le 20 juillet, le troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a consacré sa première journée aux questions relatives au travail des cadres, à la discipline du Parti ainsi qu'à plusieurs projets majeurs portant sur le développement national et la révision des règlements du Parti.

Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

📝Édito : Plaidoyer pour la présevation du front de la confiance à l’ère du numérique

Pour préserver la confiance du public, les cadres doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Des journalistes de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) couvrant le 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Raconter l’histoire du Vietnam pour développer le soft power national

L’ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, le prof. associé-Dr Duong Van Quang, a déclaré que la communication à l’ère du numérique doit contribuer à développer les connaissances, la confiance et la crédibilité grâce à des récits authentiques et culturellement distinctifs.

Des intervenants au colloque. Photo: VNA

Les échanges entre les peuples et la culture, socles de l’amitié Vietnam-Thaïlande

Organisé à Bangkok dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un colloque universitaire a mis en lumière le rôle central des échanges entre les peuples, de la coopération académique et des liens culturels dans le développement durable du partenariat bilatéral.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre des fleurs en hommage à la Police populaire à l'occasion de son 64e anniversaire. Photo : VNA

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à moderniser la Police populaire

Le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, a appelé à bâtir une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de répondre aux exigences de la nouvelle situation, tout en renforçant la lutte contre la criminalité, la transformation numérique et la gouvernance sociale moderne.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

La rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam, le 17 juillet à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn

Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc rencontre des entreprises américaines

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé l’importance du rôle des entreprises américaines dans le développement économique du Vietnam et appelé à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, lors d’une rencontre avec des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant dans le pays, le 17 juillet à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo: VGP

Concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour le développement de l’IA dans la nouvelle phase

Le Vietnam entend accélérer le développement de l’intelligence artificielle en misant sur un écosystème coordonné entre l’État, la recherche, la formation et les entreprises. Lors d’un forum tenu le 17 juillet à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour faire de l’IA un levier majeur de la transformation numérique et du développement socio-économique du pays.

La délégation vietnamienne visite le musée de la Révolution de Hongyanmusée de la Révolution de Hongyan. Photo: VNA

Sur les traces du Président Hô Chi Minh, le Vietnam et Chongqing renforcent leur amitié

En visite de travail à Chongqing, en Chine, une délégation du Parti communiste du Vietnam conduite par Le Minh Tri s’est rendue au musée de la Révolution de Hongyan, où sont conservés des vestiges liés aux activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh. Cette visite a également été marquée par des échanges avec les autorités de Chongqing visant à renforcer la coopération décentralisée et l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, offre de l’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance du pays. Photo: VNA

La recherche et l’identification des martyrs sont une responsabilité sacrée envers la Patrie

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à poursuivre avec une détermination accrue la recherche, le rapatriement et l’identification des soldats morts pour la Patrie. En visite sur un site de fouilles à Ho Chi Minh-Ville, il a souligné que cette mission constituait l’expression de la gratitude du Vietnam envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Les autorités de la province de Dông Thap procèdent à l’enregistrement des informations relatives aux tombes et aux échantillons des dépouilles de martyrs, en vue de la numérisation des données. Photo : VNA

Hanoï accélère l’identification des martyrs par analyse ADN

Plus d’un demi-siècle après la réunification du Vietnam, Hanoï intensifie ses efforts pour identifier les martyrs dont l’identité demeure inconnue. Dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », les autorités misent sur les technologies d’analyse ADN afin d’accélérer les recherches et de répondre à l’attente de nombreuses familles.