Politique

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)
L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)


Vientiane, 20 juillet (VNA) – Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

L'éditorial souligne que ces relations bilatérales privilégiées puisent leurs racines dans une histoire profonde, forgée au fil des siècles d'épreuves partagées. Les deux pays voisins partagent une frontière de plus de 2 000 km et sont reliés par la chaîne de montagnes Truong Son et le Mékong.

Selon l'article, les deux peuples sont restés étroitement liés par des échanges économiques, culturels et quotidiens. Tout au long de l'histoire, ils se sont soutenus mutuellement, tout en favorisant le commerce et les échanges culturels. Les communautés riveraines de la frontière commune sont unies non seulement par des liens familiaux, mais aussi par une aspiration commune à l'indépendance, à la paix et à la prospérité.

L'éditorial souligne que la relation durable entre le Laos et le Vietnam a été mise à l'épreuve lors de la lutte révolutionnaire menée par le Parti communiste indochinois, puis par le Parti révolutionnaire populaire lao et le Parti communiste vietnamien. Il rend hommage au Président vietnamien Hô Chi Minh et aux Présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, artisans fondateurs de cette relation privilégiée, la qualifiant de précieux atout partagé par les deux nations.

L'article rappelle qu'entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, la domination coloniale française s'étendait sur les trois pays indochinois. Sous l'égide du Parti communiste indochinois, les peuples du Laos et du Vietnam ont combattu ensemble pour leur libération nationale. Suite au succès de la Révolution d'août 1945 au Vietnam et à sa déclaration d'indépendance en septembre de la même année, le Laos proclama son indépendance le 12 octobre 1945 et établit le gouvernement Lao Issara.

Lorsque les forces coloniales françaises revinrent en 1946, les forces armées et les peuples du Laos et du Vietnam s'unirent pour résister à ce qu'ils considéraient comme leur ennemi commun.

L'éditorial souligne qu'en 1954, le Laos ouvrit de multiples fronts à travers le pays et coordonna étroitement ses actions avec les forces vietnamiennes lors de la campagne de Diên Biên Phu. Il indique que la victoire qui suivit entraîna la défaite du pouvoir colonial français et la signature des accords de Genève, qui reconnaissaient l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des trois pays indochinois.

Selon l'article, à partir de 1955, le Vietnam et le Laos continuèrent de faire face à ce qui est décrit comme un défi commun suite à l'intervention d'une nouvelle forme d'impérialisme en Indochine.

L'éditorial rappelle également la rencontre historique entre le Président Hô Chi Minh et le Président Kaysone Phomvihane en 1960, au cours de laquelle ils ont réaffirmé que les relations laotiennes et vietnamiennes reposaient sur une solidarité traditionnelle.

Il souligne que la formation du gouvernement de coalition tripartite laotien en 1962 a marqué l'établissement légal de relations bilatérales entre le Laos et le Vietnam. Entre 1967 et 1973, les armées et les peuples des deux pays ont combattu côte à côte lors d'importantes campagnes militaires.

L'article précise en outre que le Laos a créé des conditions favorables à la lutte vietnamienne pour la libération nationale et la réunification, notamment en autorisant le passage de la piste Hô Chi Minh sur son territoire.

Suite à la libération du Sud-Vietnam le 30 avril 1975 et à la proclamation de la République démocratique populaire lao le 2 décembre 1975, les relations bilatérales sont officiellement entrées dans ce que l'éditorial qualifie de nouvelle ère de coopération globale.

En conclusion, l'éditorial affirme que les étapes historiques marquantes démontrent et réaffirment que la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux Parties, les deux États et les deux peuples continueront de se développer et de s'approfondir dans les années à venir. - VNA

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#Vietnam #Laos #relations d'amitié
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