Politique

Premier jour du troisième Plénum du Comité central du PCV

Réuni à Hanoï le 20 juillet, le troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a consacré sa première journée aux questions relatives au travail des cadres, à la discipline du Parti ainsi qu'à plusieurs projets majeurs portant sur le développement national et la révision des règlements du Parti.

Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA
Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le troisième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (14e mandat) s'est ouvert dans la matinée du 20 juillet à Hanoï.

Avant la séance d'ouverture, l'ensemble des délégués s'est rendue au mausolée du Président Hô Chi Minh pour y déposer une couronne de fleurs. Une délégation composée de membres du Bureau politique, du Secrétariat, ainsi que de représentants des comités du Parti des provinces, des villes et des organisations du Parti relevant directement du Comité central, a également déposé des gerbes d'encens en mémoire des héros morts pour la Patrie au Monument aux Héros et aux Martyrs, rue Bac Son, situé rue Bac Son à Hanoï.

Au nom du Bureau politique, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, a dirigé la séance d'ouverture. Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a prononcé le discours d'ouverture et présidé les travaux du Plénum. Dans son allocution d'ouverture, le dirigeant To Lam a souligné que si le 14e Congrès national avait défini la ligne directrice, les objectifs et les grandes orientations stratégiques, ce troisième plénum devait désormais transformer ces orientations en décisions concrètes pour lever les goulots d'étranglement, libérer les ressources et instaurer une nouvelle capacité de développement.

Le Comité central a examiné les questions relatives au travail des cadres ainsi que les mesures disciplinaires à l'encontre de membres du Parti ayant commis des violations ou des manquements. Le Comité central a adopté, à une très large majorité, une décision disciplinaire consistant à relever de toutes ses fonctions au sein du Parti Bui Van Hai, ancien membre du Comité central du Parti du 12e mandat, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire de la délégation du Parti et ancien président du Conseil populaire de la province de Bac Giang (aujourd'hui province de Bac Ninh).

Lors des travaux en groupes, les membres du Comité central et les délégués ont examiné le projet de règlement du Comité central du Parti du 14e mandat relatif aux actes interdits aux membres du Parti, destiné à remplacer le Règlement n°37-QĐ/TW du 25 octobre 2021 du Comité central du Parti du 13e mandat et le projet de révision et de complément du Règlement n°20-QĐ/TW du 8 avril 2026 du Comité central concernant la mise en œuvre des Statuts du Parti.

Dans l'après-midi, les travaux en groupes se sont poursuivis autour des thèmes suivants : le projet de rénovation du modèle de développement du Vietnam ; le projet de bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 16 juin 2022 du Comité central du Parti du 13e mandat sur la poursuite du renouvellement et du perfectionnement des institutions et des politiques, l'amélioration de l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des terres afin de créer un nouvel élan pour faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, ainsi que les orientations relatives à la révision de la Loi foncière et des textes législatifs connexes.

Le Comité central poursuivra ses travaux conformément à l'ordre du jour le 21 juillet 2026. Selon le programme officiel, les travaux du Plénum se poursuivent jusqu'au 24 juillet. -VNA

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#troisième Plénum #Comité central #PCV
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