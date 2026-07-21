Politique

Le Vietnam et le Canada visent à porter leurs relations à un niveau supérieur

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue canadien Mark Carney ont convenu, lors de leur premier entretien téléphonique le 21 juillet, de renforcer la coopération bilatérale et de préparer un relèvement du niveau des relations entre les deux pays, tout en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme et à l'ordre international fondé sur le droit.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue canadien, Mark Carney. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue canadien, Mark Carney. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue canadien, Mark Carney, mardi soir au siège du gouvernement à Hanoï.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité Mark Carney pour les résultats obtenus par son gouvernement ainsi que pour la confiance accordée par les habitants canadiens. Il a réaffirmé que le Canada demeurait un partenaire important de la politique étrangère du Vietnam et s'est félicité des progrès enregistrés dans les relations bilatérales depuis l'établissement du partenariat global il y a près de dix ans.

Il a salué le maintien d'échanges réguliers à tous les niveaux, en particulier entre les hauts dirigeants, ainsi que la coordination étroite entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux. Il a également souligné que la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) avait permis de doubler les échanges commerciaux bilatéraux au cours des cinq dernières années, tandis que la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du développement, de l'éducation et des échanges entre les peuples continuait de progresser.

vnanet-pm-8440.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Estimant que les relations bilatérales recèlent encore un important potentiel de développement et pourraient être portées à un niveau supérieur, Le Minh Hung a proposé d'intensifier les échanges de haut niveau, de faciliter davantage l'accès des produits vietnamiens au marché canadien, d'encourager les investissements canadiens dans les secteurs stratégiques, notamment l'énergie, l'économie verte et l'économie circulaire, de renforcer la coopération bilatérale dans l'application de la loi, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et les semi-conducteurs, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux.

Mark Carney a félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre et salué les réalisations du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire clé du Canada au sein de l'ASEAN et dans la région indo-pacifique, soulignant que les deux pays partageaient des intérêts communs et entretenaient un partenariat dynamique fondé sur la confiance politique, des échanges commerciaux et d'investissement ouverts et des liens étroits entre leurs populations.

Le Premier ministre canadien s'est dit favorable à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur et a appelé les autorités des deux pays à préparer cette évolution.

Mark Carney a également exprimé le souhait de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun, notamment le développement durable et inclusif, l'énergie, l'aérospatiale, l'agriculture, la sécurité sanitaire des aliments, les sciences et technologies ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il s'est également prononcé en faveur de l'ouverture d'une liaison aérienne directe et d'un renforcement des échanges entre les peuples afin de consolider les fondements des relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination face aux défis régionaux et internationaux, de soutenir le rôle central de l'ASEAN ainsi qu'à la position de l'ASEAN et du Vietnam en faveur d'un règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Mark Carney a affirmé que le Canada poursuivrait une étroite coordination avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux et soutiendrait le pays dans l'organisation du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027.

À cette occasion, le Premier ministre canadien a transmis au secrétaire général du Parti communiste et président de la République, To Lam, une invitation à effectuer prochainement une visite officielle au Canada. Le Premier ministre Le Minh Hung l'a remercié de cette invitation et a proposé que les deux parties poursuivent leurs échanges par la voie diplomatique afin d'en fixer les modalités. Il a également invité Mark Carney à se rendre au Vietnam à la fin de l'année 2026. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Canada #Vietnam #entretien par téléphone
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à renforcer le partenariat global avec le Canada

En recevant l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de porter rapidement le Partenariat global entre les deux pays à un niveau supérieur. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'innovation, des hautes technologies et de la transition verte.

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite), reçoit l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel. Photo: nhandan.vn

Vietnam et Canada approfondissent leur coopération de défense

Le Vietnam et le Canada souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense et la sécurité maritime, dans le cadre du développement positif de leur partenariat global.

Voir plus

Les chefs de la diplomatie des États membres à l'ouverture de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo: VNA

AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN

Réunis à Manille pour la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), les chefs de la diplomatie des États membres ont réaffirmé la priorité accordée au renforcement de l'unité, de la résilience et de la centralité de l'Association. À cette occasion, le Vietnam a présenté quatre propositions visant à consolider la solidarité, la résilience et la connectivité de l'ASEAN face aux défis régionaux et internationaux croissants.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (droite) et Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon. Photo: VNA

Approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon

Le Vietnam et le Japon entendent consolider leur Partenariat stratégique global en intensifiant les échanges politiques, la coopération entre leurs partis au pouvoir et la mise en œuvre des accords conclus par leurs dirigeants. Lors d'une rencontre à Hanoï avec Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé la volonté de Hanoï d'approfondir les relations bilatérales dans les domaines clés, notamment l'économie, la transition numérique, la transition verte et la sécurité énergétique.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle à un nouveau modèle de gouvernance urbaine

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé le 21 juillet une réunion consacrée à la mise en œuvre des mécanismes spécifiques accordés à Hô Chi Minh-Ville et à l'élaboration du projet de loi sur le développement urbain. Il a souligné que ce texte marquait une évolution importante, faisant passer la conception de la gestion étatique des villes à celle d'une gouvernance urbaine moderne orientée vers le développement.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet les décisions à Nguyen Tien Hai, ministre de l'Intérieur par intérim, et à Nguyen Hoai Anh, vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA

Le Premier ministre préside la cérémonie de publication de décisions relatives à des nominations

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a présidé le 21 juillet une cérémonie de publication de plusieurs décisions relatives à des nominations de hauts responsables. À cette occasion, Nguyen Tien Hai a été chargé d'assurer les fonctions de ministre de l'Intérieur par intérim, tandis que Nguyen Hoai Anh a été nommé vice-ministre permanent du ministère des Affaires ethniques et religieuses. Le chef du gouvernement a appelé les nouveaux responsables à prendre rapidement leurs fonctions afin de mettre en œuvre les priorités du gouvernement pour le second semestre 2026.

Le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyên Xuân Thang (droite) remet un cadeau au secrétaire général par intérim du PLD du Japon, Koichi Hagiuda. Photo: VNA

Renforcement des échanges théoriques et politiques entre le PCV et le PLD du Japon

À Hanoï, le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyen Xuan Thang, a reçu une délégation du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, conduite par son secrétaire général par intérim, Koichi Hagiuda. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les échanges théoriques et les concertations sur les politiques afin d'approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Japon.

Dialogue entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR). Photo: ministère des Affaires étrangères

AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

Le Vietnam a réaffirmé son attachement à la promotion des droits de l’homme, à la non-prolifération nucléaire et au renforcement de la coopération régionale lors des réunions de l’ASEAN organisées dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59), à Manille.

Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Photo : moit.gov.vn

Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique

À l’occasion de sa visite de travail aux États-Unis, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré plusieurs hauts responsables américains afin de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de faire avancer plusieurs dossiers d’intérêt commun.

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Premier jour du troisième Plénum du Comité central du PCV

Réuni à Hanoï le 20 juillet, le troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a consacré sa première journée aux questions relatives au travail des cadres, à la discipline du Parti ainsi qu'à plusieurs projets majeurs portant sur le développement national et la révision des règlements du Parti.

Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

📝Édito : Plaidoyer pour la présevation du front de la confiance à l’ère du numérique

Pour préserver la confiance du public, les cadres doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Des journalistes de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) couvrant le 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Raconter l’histoire du Vietnam pour développer le soft power national

L’ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, le prof. associé-Dr Duong Van Quang, a déclaré que la communication à l’ère du numérique doit contribuer à développer les connaissances, la confiance et la crédibilité grâce à des récits authentiques et culturellement distinctifs.