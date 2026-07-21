Le Vietnam et le Canada visent à porter leurs relations à un niveau supérieur

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung s'est entretenu pour la première fois par téléphone avec son homologue canadien, Mark Carney, mardi soir au siège du gouvernement à Hanoï.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité Mark Carney pour les résultats obtenus par son gouvernement ainsi que pour la confiance accordée par les habitants canadiens. Il a réaffirmé que le Canada demeurait un partenaire important de la politique étrangère du Vietnam et s'est félicité des progrès enregistrés dans les relations bilatérales depuis l'établissement du partenariat global il y a près de dix ans.

Il a salué le maintien d'échanges réguliers à tous les niveaux, en particulier entre les hauts dirigeants, ainsi que la coordination étroite entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux. Il a également souligné que la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) avait permis de doubler les échanges commerciaux bilatéraux au cours des cinq dernières années, tandis que la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du développement, de l'éducation et des échanges entre les peuples continuait de progresser.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Estimant que les relations bilatérales recèlent encore un important potentiel de développement et pourraient être portées à un niveau supérieur, Le Minh Hung a proposé d'intensifier les échanges de haut niveau, de faciliter davantage l'accès des produits vietnamiens au marché canadien, d'encourager les investissements canadiens dans les secteurs stratégiques, notamment l'énergie, l'économie verte et l'économie circulaire, de renforcer la coopération bilatérale dans l'application de la loi, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et les semi-conducteurs, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux.

Mark Carney a félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre et salué les réalisations du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire clé du Canada au sein de l'ASEAN et dans la région indo-pacifique, soulignant que les deux pays partageaient des intérêts communs et entretenaient un partenariat dynamique fondé sur la confiance politique, des échanges commerciaux et d'investissement ouverts et des liens étroits entre leurs populations.

Le Premier ministre canadien s'est dit favorable à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur et a appelé les autorités des deux pays à préparer cette évolution.

Mark Carney a également exprimé le souhait de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun, notamment le développement durable et inclusif, l'énergie, l'aérospatiale, l'agriculture, la sécurité sanitaire des aliments, les sciences et technologies ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Il s'est également prononcé en faveur de l'ouverture d'une liaison aérienne directe et d'un renforcement des échanges entre les peuples afin de consolider les fondements des relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination face aux défis régionaux et internationaux, de soutenir le rôle central de l'ASEAN ainsi qu'à la position de l'ASEAN et du Vietnam en faveur d'un règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Mark Carney a affirmé que le Canada poursuivrait une étroite coordination avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux et soutiendrait le pays dans l'organisation du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027.

À cette occasion, le Premier ministre canadien a transmis au secrétaire général du Parti communiste et président de la République, To Lam, une invitation à effectuer prochainement une visite officielle au Canada. Le Premier ministre Le Minh Hung l'a remercié de cette invitation et a proposé que les deux parties poursuivent leurs échanges par la voie diplomatique afin d'en fixer les modalités. Il a également invité Mark Carney à se rendre au Vietnam à la fin de l'année 2026. -VNA