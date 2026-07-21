Politique

AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN

Réunis à Manille pour la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59), les chefs de la diplomatie des États membres ont réaffirmé la priorité accordée au renforcement de l'unité, de la résilience et de la centralité de l'Association. À cette occasion, le Vietnam a présenté quatre propositions visant à consolider la solidarité, la résilience et la connectivité de l'ASEAN face aux défis régionaux et internationaux croissants.

Les chefs de la diplomatie des États membres à l'ouverture de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo: VNA
Les chefs de la diplomatie des États membres à l'ouverture de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59). Photo: VNA

​Manille (VNA) - La 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (AMM-59) s’est officiellement ouverte le 21 juillet à Manille, aux Philippines. La délégation du Vietnam est conduite par le vice-ministre Dang Hoang Giang, chef de la délégation vietnamienne à la Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM ASEAN).

Dans son discours d’ouverture, la ministre philippine des Affaires étrangères, Ma. Theresa P. Lazaro, a souligné l’importance de cette réunion, en particulier dans un contexte international marqué par l’incertitude, l’instabilité et l’imprévisibilité. Les décisions qui seront prises lors de ces réunions contribueront à façonner l’avenir de la région. La cheffe de la diplomatie philippine a souligné que les États membres devaient continuer à valoriser les principes fondamentaux de l’ASEAN, fondés sur le Traité d’amitié et de coopération (TAC), renforcer la force collective et la résilience du bloc, afin qu’elle demeure un rempart solide face aux pressions extérieures et un point d’ancrage pour la paix et la stabilité régionales.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont entamé leur séance plénière. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus par l’ASEAN au cours des sept premiers mois de l’année et ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la mise en œuvre des engagements pris lors du 48e Sommet de l’ASEAN, à accélérer l’élaboration de la Vision de la Communauté de l’ASEAN et à concrétiser les priorités de la présidence philippine de l’ASEAN en 2026.

Prenant la parole lors de la séance plénière, le vice-ministre Dang Hoang Giang a partagé les évaluations et les priorités de l’ASEAN pour la période à venir. Il a également présenté quatre propositions du Vietnam visant à renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité de l’ASEAN. Premièrement, il convient de continuer à promouvoir les principes de l’ASEAN et de renforcer le dialogue et la coopération afin de faire face ensemble aux défis communs. Deuxièmement, il est nécessaire d’approfondir l’intégration économique de l’ASEAN, de renforcer sa résilience et sa compétitivité, notamment à travers le Cadre de sécurité économique de l’ASEAN, afin d’accroître la résilience de la région face aux évolutions futures. Troisièmement, il est nécessaire de construire une ASEAN centrée sur les populations, en valorisant la devise "l’unité dans la diversité" et en renforçant la compréhension mutuelle entre les peuples de la région. Enfin, il est indispensable de consolider l’autonomie stratégique et la centralité de l’ASEAN, en particulier dans un contexte de rivalité croissante et de plus en plus complexe entre les grandes puissances.

Dans l’après-midi du 21 juillet, les ministres ont participé à une retraite ministérielle ainsi qu’à une réunion consultative informelle élargie consacrée au Myanmar. S’agissant de la situation régionale et internationale, ils ont estimé que le monde traversait de profondes mutations, marquées par la fragmentation géopolitique et géoéconomique, la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement et l’émergence de menaces non traditionnelles, autant de facteurs faisant peser de nouveaux risques sur la paix et la sécurité régionales et internationales, tout en mettant à l’épreuve la résilience des États. Les ministres ont unanimement souligné l’importance du droit international, de la Charte des Nations Unies et des mécanismes multilatéraux, tout en mettant en avant le rôle de l’ASEAN et des mécanismes qu’elle dirige dans la promotion du dialogue, le règlement des différends, le renforcement de la confiance et la réponse aux défis communs.

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Panorama de la retraite ministérielle. Photo: VNA

Concernant la Mer Orientale, plusieurs pays de l’ASEAN ont insisté sur l’importance de préserver la liberté de navigation et de survol, dans le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982).

Face aux développements préoccupants liés à la reprise de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, les ministres ont adopté une déclaration commune appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à redoubler d’efforts en faveur d’un règlement pacifique, à protéger les civils et les infrastructures civiles, ainsi qu’à rétablir la liberté de navigation et la sûreté maritime dans le détroit d’Ormuz.

S’agissant du Myanmar, les ministres ont réaffirmé que ce pays demeurait une composante indissociable de l’ASEAN et ont souligné que le Consensus en cinq points continuait de constituer le principal cadre guidant les efforts de l’Association. Ils ont pris note des évolutions positives enregistrées au Myanmar ainsi que des résultats de la réunion informelle tenue le 12 juillet entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et le Myanmar, exprimant l’espoir que ce pays poursuive ses efforts et réalise des progrès concrets et substantiels sur le terrain.

Lors des différentes réunions, le vice-ministre Dang Hoang Giang a souligné que l'ASEAN devait faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité et de proactivité afin de contribuer à façonner les évolutions régionales. Il a indiqué que le Vietnam soutenait une approche plus souple de l'ASEAN à l'égard du Myanmar, afin de renforcer l'engagement, de promouvoir la réconciliation et un dialogue inclusif, tout en aidant ce pays à surmonter ses difficultés et à répondre à des questions socio-économiques les plus urgentes.

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Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, à la séance plénière. Photo : VNA

Le vice-ministre a réaffirmé l'importance de préserver la paix, la sécurité et la stabilité. Il a souligné que l'ASEAN devait maintenir sa position de principe sur la Mer Orientale, insistant sur la nécessité de respecter le droit international et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément à la CNUDM de 1982. Le Vietnam s’est engagé à poursuivre, avec les autres pays de l’ASEAN, la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), ainsi qu’à œuvrer avec la Chine à l’achèvement rapide des négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Le 22 juillet, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN entameront leur troisième journée de travail, marquée par onze réunions avec les partenaires de dialogue de l’ASEAN (Inde, États-Unis, Canada, Russie, Chine, République de Corée, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Union européenne). Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, participera à ces réunions. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #AMM-59 #ASEAN #Vietnam
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