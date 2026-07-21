Politique

Renforcement des échanges théoriques et politiques entre le PCV et le PLD du Japon

À Hanoï, le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyen Xuan Thang, a reçu une délégation du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, conduite par son secrétaire général par intérim, Koichi Hagiuda. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les échanges théoriques et les concertations sur les politiques afin d'approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Japon.

Le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyên Xuân Thang (droite) remet un cadeau au secrétaire général par intérim du PLD du Japon, Koichi Hagiuda. Photo: VNA
Le président du Conseil théorique central du Vietnam, Nguyên Xuân Thang (droite) remet un cadeau au secrétaire général par intérim du PLD du Japon, Koichi Hagiuda. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 21 juillet, à l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, a reçu une délégation du Parti libéral-démocrate du Japon (PLD), conduite par son secrétaire général par intérim Koichi Hagiuda, en visite de travail au Vietnam.

À cette occasion, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang a salué le développement constant des relations de coopération entre les deux pays, notamment entre les deux Partis au pouvoir, fondées sur un haut niveau de confiance politique. Les deux pays ont défini une nouvelle vision pour le développement de leurs relations bilatérales, en particulier dans un contexte marqué par de profondes mutations au niveau régional et international. Le Japon est actuellement le quatrième partenaire économique et le troisième investisseur étranger du Vietnam.

Toujours selon Nguyen Xuan Thang, dans le contexte actuel, le Vietnam et le Japon doivent continuer à approfondir leur Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, en donnant un contenu concret et des résultats tangibles aux nouveaux domaines de coopération, notamment aux connexions stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux pays.

S'appuyant sur les acquis de la coopération bilatérale de ces dernières années, Nguyen Xuan Thang a salué la visite de Koichi Hagiuda et de sa délégation, estimant qu'elle marquait une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération directe entre les deux Partis. Il a proposé la mise en place d'un mécanisme annuel de coopération, de dialogue théorique et de concertation sur les politiques entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PLD.

Selon lui, ce mécanisme de dialogue servira de plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les deux parties en matière de construction du Parti, de direction et, surtout, de réponses aux défis de notre époque, afin de porter chacun des deux pays, ainsi que le partenariat stratégique global Vietnam-Japon, à un niveau supérieur.

Le président du Conseil théorique central a également proposé de renforcer la coopération entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Conseil théorique central et le PLD, en particulier avec le Conseil de recherche sur les politiques du PLD, selon une approche pragmatique et régulière, associant la recherche à la concertation sur les politiques publiques, tout en intensifiant les échanges de délégations de chercheurs et d'experts.

De son côté, Koichi Hagiuda a salué la proposition d'établir un mécanisme de dialogue régulier entre les deux partis sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité économique, la défense et l'énergie. Il a indiqué qu'il la soumettrait à la direction du PLD en vue d'un examen et de la mise en place rapide d'un cadre de coopération adapté.

Il a indiqué que le PLD souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des secteurs stratégiques liés à la sécurité économique, notamment l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également échangé sur les défis contemporains auxquels les deux pays sont confrontés, notamment le vieillissement démographique et la pénurie de main-d'œuvre. Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang a indiqué que le Vietnam s'intéressait au modèle japonais de développement durable. Il a également présenté les efforts déployés par le Vietnam, sous la direction du Parti, pour réformer les institutions et renforcer la gouvernance nationale. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #PCV #Vietnam #Japon #LDP
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