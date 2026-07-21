Politique

Décision du Premier ministre restructurant le Comité directeur national de la défense civile

Le Premier ministre Le Minh Hung a pris la tête du Comité national de défense civile, réorganisé afin de renforcer la coordination des activités de défense civile, de gestion des catastrophes et de recherche et de sauvetage à l'échelle nationale.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a signé le 21 juillet la décision n° 1328/QD-TTg relative à l'organisation du Comité directeur national de la défense civile.

Organe interministériel de coordination, le Comité est chargé de conseiller le gouvernement et le Premier ministre sur l'organisation, la direction et la conduite des activités de défense civile ainsi que de la gestion des situations d'urgence liées aux catastrophes à l'échelle nationale. Il supervise directement les commandements de défense civile des ministères, des organismes centraux et des provinces.

Le Comité a notamment pour mission d'assister le Premier ministre dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, de la législation, des stratégies, des plans et des directives relatives à la défense civile, à la prévention et à la gestion des catastrophes, aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu'à la gestion des situations d'urgence.

Il coordonnera les ministères, les agences, les organisations et les autorités locales dans la mise en œuvre des mesures de défense civile, déterminera et relèvera les niveaux d'alerte de défense civile et déploiera des forces de défense civile spécialisées et à temps partiel afin de prévenir les catastrophes, d'y répondre et de s'en remettre à l'échelle nationale. Le Comité préparera également le Vietnam à participer aux opérations internationales d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

Ses responsabilités comprennent également les campagnes de sensibilisation du public, l'éducation juridique, la formation, les exercices, le développement des infrastructures, l'acquisition d'équipements, la coopération internationale, ainsi que l'évaluation et la reconnaissance des activités de défense civile.

Le Premier ministre Le Minh Hung présidera le comité.

Ses vice-présidents sont le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, qui en assure également la vice-présidence permanente ; le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale Phan Van Giang ; le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung ; le ministre de la Sécurité publique ; le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement ; et le ministre de la Santé.

Le membre permanent du comité est le chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense.

Le comité compte également 16 autres membres, hauts fonctionnaires de différents ministères et agences, dont le directeur général de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Chaque ministère et secteur représenté au sein du comité désignera un référent pour appuyer son membre dans l'exercice de ses responsabilités et assister le comité dans son domaine de compétence.

La décision prend effet immédiatement et remplace la décision n° 1585/QD-TTg, datée du 23 juillet 2025, qui réorganisait le Comité directeur national de la défense civile, le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et le Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage en un seul organisme. -VNA

#Nouvelle ère #Premier ministre #Comité directeur national #défense civile
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