Politique

L’Ordre de l’Amitié décerné à Peter Jankowitsch et à l’Association Autriche-Vietnam

Le Vietnam a décerné l’Ordre de l’Amitié à Peter Jankowitsch et à l’Association Autriche-Vietnam en reconnaissance de leur contribution au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.

Remise de l'Ordre de l’Amitié à l’Association Autriche-Vietnam. Photo: VNA
Remise de l'Ordre de l’Amitié à l’Association Autriche-Vietnam. Photo: VNA

Vienne (VNA) – Le 20 juillet, l’ambassade du Vietnam en Autriche, en coordination avec l’Association d’amitié Vietnam-Autriche, a organisé une cérémonie de remise de l’Ordre de l’Amitié à Peter Jankowitsch, président d’honneur de l’Association Autriche-Vietnam et ancien ministre autrichien des Affaires étrangères, ainsi qu’à l’Association Autriche-Vietnam.

Cette distinction récompense leurs contributions au renforcement des relations d’amitié entre les peuples vietnamien et autrichien.

Par délégation du président vietnamien, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a remis cette haute distinction aux récipiendaires. Dans son discours, il a souligné que l’Ordre de l’Amitié témoignait de la reconnaissance de l’État vietnamien envers les efforts inlassables déployés depuis plus de six décennies par Peter Jankowitsch en faveur des relations bilatérales. Il traduit également la gratitude du peuple vietnamien pour son soutien constant.

Lorsqu'il était ministre autrichien des Affaires étrangères, Peter Jankowitsch a œuvré en faveur de la paix, de la coopération multilatérale et de la solidarité avec les pays du Sud global. Il a également toujours soutenu le Vietnam auprès des Nations Unies et en Europe. Durant sa présidence de l’Association Autriche-Vietnam, de 1998 à 2022, il a contribué au renforcement des liens entre les deux pays ainsi qu’à la mise en œuvre de projets humanitaires dans plusieurs localités du Sud du Vietnam.

L’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a également félicité l’Association Autriche-Vietnam qui, depuis sa création en 1976, accompagne le peuple vietnamien dans ses efforts pour surmonter les séquelles de la guerre et apporte son soutien aux victimes de l’agent orange ainsi qu’aux orphelins.

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Remise de l'Ordre de l’Amitié à à Peter Jankowitsch, président d’honneur de l’Association Autriche-Vietnam. Photo: VNA

Plusieurs générations d’amis autrichiens se sont dévouées au Vietnam, notamment Georges Wächter, qui a travaillé pendant dix ans dans le pays pour lutter contre la fièvre récurrente et fut un ami proche du Président Ho Chi Minh.

Pour sa part, Peter Jankowitsch a exprimé sa profonde émotion et remercié sincèrement l’État et le peuple vietnamiens pour cette distinction. Il a déclaré que l’image d’un Vietnam héroïque l’avait incité à mobiliser le soutien de la communauté internationale afin d’aider le pays à surmonter les séquelles de la guerre et à financer des projets humanitaires.

Impressionné par les progrès socio-économiques du Vietnam, il a souhaité que l’Association Autriche-Vietnam poursuive son étroite coopération avec l’Association d’amitié Vietnam-Autriche afin de promouvoir les échanges entre les peuples à l’approche du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2027. – VNA

#Ordre de l'Amitié #Association Autriche-Vietnam Autriche
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