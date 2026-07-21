Économie

La stabilité macroéconomique du Vietnam sera mise à l’épreuve au 2e semestre

Selon un rapport de HSBC Vietnam, l’économie vietnamienne s’est trouvée dans une situation relativement favorable au cours des six premiers mois de l’année, avec une croissance du PIB de 8,18 % – le taux de croissance semestriel le plus élevé de ces dernières années – grâce à la synergie des principaux moteurs de croissance. Cependant, le rythme rapide de la croissance a également fragilisé les équilibres macroéconomiques.

Tours financières dans le centre de Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, dans le quartier de An Khanh. Photo : VNA
Tours financières dans le centre de Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, dans le quartier de An Khanh. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Après une forte croissance au premier semestre 2026, l’économie vietnamienne devrait subir des pressions accrues dans les mois à venir. La hausse de l’inflation, des taux de change et des taux d’intérêt met à l’épreuve sa capacité à maintenir la croissance et la stabilité macroéconomique.

Dans un rapport récemment publié, Vu Binh Minh, CFA, directeur associé des Trading Forex, Marchés et Services de titres chez HSBC Vietnam, a déclaré que l’économie vietnamienne s’est trouvée dans une situation relativement favorable au cours des six premiers mois de l’année, avec une croissance du PIB de 8,18 % – le taux de croissance semestriel le plus élevé de ces dernières années – grâce à la synergie des principaux moteurs de croissance.

La production industrielle, les exportations, la consommation intérieure et les investissements publics sont restés des piliers essentiels, tandis que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont maintenu une dynamique positive.

Les IDE enregistrés ont atteint 34,65 milliards de dollars au cours de la période considérée, soit une hausse de 61% sur un an, tandis que les capitaux décaissés se sont élevés à 13,03 milliards de dollars, leur plus haut niveau en cinq ans.

Les apports en capital et les acquisitions d’actions par les investisseurs étrangers ont progressé de près de 90%, témoignant de la confiance dans les perspectives à moyen et long terme du Vietnam et de l’accentuation de la transformation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cependant, le rythme rapide de la croissance a également fragilisé les équilibres macroéconomiques. Lorsque les marges de manœuvre des politiques économiques seront moins importantes qu’auparavant, les décideurs politiques risquent de subir une pression accrue au second semestre, car de nombreuses variables entreront en jeu simultanément, indique le rapport.

L’un des indicateurs clés à surveiller est la balance commerciale. Le Vietnam a enregistré un déficit commercial de biens d’environ 16,65 milliards de dollars entre janvier et juin, après avoir dégagé un excédent sur la même période l’année précédente.

vnanet-ide-quang-ninh.jpg
Depuis le début de l'année, les entreprises à capitaux étrangers ont investi plus de 2 milliards de dollars dans les parcs industriels et les zones économiques de la province de Quang Ninh. Photo : VNA

Selon l’expert, la hausse des importations s’est principalement concentrée sur les machines, les équipements et les matières premières – des catégories qui soutiennent l’investissement et la production. En ce sens, le déficit actuel semble davantage lié à la préparation des capacités de production pour la phase suivante et diffère, par nature, d’un déficit dû à la consommation.

Dans une économie où la production reste fortement dépendante des importations, lorsque ces dernières augmentent plus rapidement que les exportations, des tensions sur la balance extérieure et le taux de change pourraient apparaître plus tôt, souligne le rapport.

L’inflation est une autre variable qui requiert une surveillance étroite. L’IPC moyen a progressé de 4,38% au premier semestre, un niveau assez proche de l’objectif d’environ 4,5% fixé par l’Assemblée nationale.

HSBC a indiqué que l’inflation s’est accélérée, notamment au cours des deux derniers mois du deuxième trimestre, dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie, elle-même alimentée par les tensions géopolitiques, de coûts des intrants importés toujours élevés et de répercussions sur les prix alimentaires dues aux fluctuations des prix mondiaux.

Point positif : l’inflation sous-jacente sur six mois a progressé de 4,12%, restant inférieure à l’IPC global, ce qui suggère que les pressions inflationnistes ne se sont pas encore généralisées. Néanmoins, le risque d’inflation demeure à surveiller, d’autant plus que la demande intérieure se redresse plus vigoureusement.

Le taux de change et les taux d’intérêt demeurent des variables clés pour les décideurs politiques, la demande croissante de devises étrangères exerçant une pression sur le dong vietnamien depuis la fin du premier trimestre.

Les mesures proactives de la Banque d’État du Vietnam ont contribué à stabiliser l’offre de devises, la liquidité et les anticipations du marché. Parallèlement, les taux interbancaires et de dépôt élevés reflètent une forte demande de crédit, une mobilisation des dépôts plus lente et la nécessité de maintenir un différentiel de taux d’intérêt entre le dông et le dollar raisonnable afin de soutenir la stabilité du taux de change.

Ces évolutions sont une conséquence relativement naturelle d’une économie en forte croissance, avec une marge de manœuvre limitée pour un nouvel assouplissement de la politique monétaire, et figureront parmi les principaux facteurs déterminants de la gestion économique au second semestre.

Cependant, les perspectives pour le second semestre ne sont pas sans atouts. Les tendances saisonnières pourraient apporter un soutien supplémentaire en fin d’année, avec l’entrée en vigueur de la haute saison des exportations, l’amélioration générale du tourisme et des transferts de fonds, et une meilleure stabilité des prix grâce à une offre intérieure plus saine.

Un autre facteur important est la réforme prévue de la Bourse de Vietnam. Selon Vu Binh Minh, si le processus se déroule comme prévu dans les prochains mois, son impact ira au-delà de l’amélioration du climat des marchés : il élargira le bassin d’investisseurs pouvant accéder au Vietnam, améliorera la liquidité, rehaussera la qualité des flux de capitaux et renforcera la position des actifs vietnamiens sur le marché mondial.

À moyen et long terme, des flux de capitaux étrangers plus stables pourraient également contribuer à une offre de devises plus durable, atténuant potentiellement les pressions sur le taux de change et offrant une plus grande marge de manœuvre en matière de politique monétaire, a-t-il ajouté.

Selon l’expert, la forte croissance du premier semestre a créé une base favorable pour l’ensemble de l’année 2026. Toutefois, les performances des mois restants dépendront de plus en plus de la capacité à concilier croissance et stabilité macroéconomique. L’investissement public, les IDE de qualité et la revalorisation du marché boursier devraient jouer un rôle structurel, contribuant à consolider les fondements d’une croissance économique durable. – VNA

source
#stabilité macroéconomique du Vietnam #économie vietnamienne #HSBC Vietnam #flux d’investissements directs étrangers #hausse des importations
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Confection de vêtements d'exportation. Photo : VNA

Croissance de 8,18 % au 1er semestre : l’économie vietnamienne confirme son dynamisme

Au premier semestre 2026, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 8,18 %, supérieure à celle de la même période de l’an dernier. Cette performance repose à la fois sur le dynamisme des moteurs traditionnels de la croissance et sur l’essor progressif de nouveaux leviers tels que l’innovation, les sciences et technologies et l’économie numérique.

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à la Sarl MCNEX VINA (à capitaux 100 % sud-coréens), située dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

UOB relève fortement sa prévision de croissance du PIB vietnamien à 8,5 % en 2026

La banque singapourienne UOB a relevé sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2026 à 8,5 %, contre 7 % auparavant, après les performances économiques meilleures que prévu enregistrées au premier semestre. Cette révision repose sur la solidité de la production manufacturière, la dynamique des investissements et l’afflux soutenu des investissements directs étrangers, malgré les incertitudes liées à l’environnement économique mondial.

Voir plus

Vue en perspective de l'usine de fabrication de puces semi-conductrices de haute technologie du groupe Viettel dans le parc technologique de Hoa Lac. Photo : Viettel

Hanoï accélère la construction de son écosystème des semi-conducteurs

La présence de projets de grande envergure confirme le rôle croissant de Hanoï dans l’industrie des semi-conducteurs. La capitale cherche non seulement à attirer les investissements, mais aussi à renforcer les liens entre l’État, les entreprises, les instituts de recherche et les établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir le développement de ce secteur.

Une plateforme de forage pétrolier de Vietsovpetro sur le gisement de Bach Ho, le plus grand champ pétrolier et gazier du Vietnam, qui joue un rôle essentiel dans la garantie de la sécurité énergétique nationale. Photo: VNA

Le secteur pétrolier, moteur de l’économie maritime

Près de huit ans après l’adoption de la stratégie nationale pour le développement durable de l’économie maritime, le secteur pétrolier vietnamien affiche des résultats solides en matière de production, de recettes et d’investissement. Face aux nouveaux défis énergétiques, les experts plaident toutefois pour un cadre juridique plus adapté afin d’accompagner la diversification du secteur et de renforcer sa contribution à la croissance.

Transformation de palourdes destinées à l'exportation. Photo : VNA

Cap sur les exportations au second semestre 2026

Le Vietnam aborde le second semestre avec l'objectif de porter ses exportations à 550 milliards de dollars, soutenu par la dynamique de ses secteurs phares et les politiques gouvernementales.

Des délégués lors de la réunion. Photo / VNA

Le Vietnam renforce les liens entre le CPTPP et l’UE

Le Forum Canada–Vietnam 2026, organisé le 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville en marge de la troisième réunion des hauts fonctionnaires du CPTPP (SOM3), a mis l’accent sur le renforcement de la coopération entre le CPTPP et l’Union européenne afin d’accroître la résilience économique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir un commerce fondé sur des règles.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la compagnie de confection Hung Viet (à Hung Yen). Photo : VNA

Le textile-habillement résiste aux turbulences du marché mondial

Pour atteindre l’objectif annuel d’exportation fixé à 48 milliards de dollars, les entreprises textiles vietnamiennes doivent poursuivre leurs efforts d’optimisation de la gouvernance, d’amélioration de la productivité, d’élargissement des capacités de production et d’accélération des exportations.

Photo d'illustration. Source: VNA

Gia Lai approuve un projet de centrale éolienne de près de 1 500 milliards de dôngs

La province de Gia Lai a approuvé le principe d’investissement d’une nouvelle centrale éolienne d’une capacité de 42 MW, représentant un investissement de près de 1 500 milliards de dôngs. Ce projet vise à renforcer la production d’électricité renouvelable, soutenir le développement socio-économique local et contribuer à la sécurité énergétique nationale.

Des files de camions s’étirent au poste-frontière international de Thanh Thuy, dans la province de Tuyên Quang (Nord). Photo: VNA

L’économie frontalière renforce la dynamique de croissance de Tuyên Quang

Si cette performance participe de l’objectif provincial d’une croissance du PIB régional de 10,17% en 2026, les autorités estiment qu’il est désormais nécessaire de privilégier le développement des services, la réduction des coûts et la valorisation des produits locaux plutôt que l’augmentation des volumes de marchandises.

Transformation d’ananas destinés à l’exportation à la Société par actions Dong Giao Foodstuff Export (Doveco), dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Le Vietnam entend consolider ses débouchés agricoles au Moyen-Orient

Les exportations agricoles vietnamiennes vers le Moyen-Orient ont ralenti au premier semestre 2026 sous l'effet des tensions géopolitiques et de la hausse des coûts logistiques. Les autorités et les professionnels estiment toutefois que cette région demeure un marché stratégique, porté par une forte demande d'importation et par les avantages offerts par les accords de libre-échange conclus avec les Émirats arabes unis et Israël.