Le Vietnam gravit les échelons de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Hanoi (VNA) – L’augmentation des investissements directs étrangers (IDE), des coûts compétitifs, la stabilité des politiques, un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) et le dynamisme des entreprises figurent parmi les principaux facteurs qui contribuent à renforcer la position du Vietnam sur la carte des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Test de capacité d’approvisionnement



La stabilité de l’approvisionnement, la traçabilité et la conformité aux normes environnementales, notamment aux exigences ESG, figurent parmi les critères de plus en plus exigés par les importateurs internationaux auprès des fournisseurs vietnamiens. Le Vietnam se prépare en effet à accueillir entre 400 et 500 acheteurs internationaux au Vietnam International Sourcing Expo 2026 (VIS 2026).



À près de deux mois de l’événement, la liste des acheteurs confirmés ne cesse de s’allonger et comprend des acteurs majeurs des États-Unis, de l’UE, de Chine, du Japon, du Mexique et d’autres marchés, tels que Walmart, ESFLO Mkting, IKEA et Central Retail.



Au-delà d’un simple salon professionnel, VIS 2026 constitue une plateforme essentielle pour la promotion des exportations, contribuant à consolider la position du Vietnam au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, en constante évolution et restructuration.



Le retour d’importateurs majeurs comme Walmart, Central Retail et IKEA représente également un test stratégique pour la capacité des fabricants vietnamiens à répondre à des exigences toujours plus strictes en matière de traçabilité, de durabilité, de recyclabilité et d’emballages écologiques.



Pour la quatrième année consécutive, Walmart, le plus grand détaillant des États-Unis, participera à cet événement afin de trouver des fournisseurs vietnamiens dans six catégories : vêtements et accessoires, chaussures, textiles et accessoires, électronique grand public, mobilier, et produits alimentaires et biens de consommation.



Le Vietnam n’est pas une nouvelle destination d’approvisionnement pour Walmart. Le détaillant importe chaque année pour plusieurs milliards de dollars de marchandises vietnamiennes par l’intermédiaire de son bureau de représentation, établi en 2013, qui facilite l’approvisionnement en produits et le développement de fournisseurs pour son réseau de distribution de 10.900 magasins et clubs répartis dans 19 pays.



Le Département du développement des marchés étrangers du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a déclaré que devenir fournisseur de Walmart offre aux entreprises vietnamiennes un atout majeur pour accéder à tous les marchés internationaux exigeants.



La République de Corée, qui importe chaque année pour plus de 30 milliards de dollars de marchandises du Vietnam, enverra également plusieurs acheteurs importants au salon VIS 2026. Parmi eux, HiteJinro souhaite s’approvisionner en produits alimentaires transformés vietnamiens pour les distribuer via son réseau mondial, tout en préparant un projet d’expansion de sa production au Vietnam dans les prochains mois.



La collaboration avec les distributeurs internationaux permet aux fabricants et exportateurs vietnamiens de mieux appréhender les exigences du marché mondial. Le respect des normes élevées des grands distributeurs peut également aider les entreprises à se restructurer, à améliorer leur compétitivité et à moderniser leurs produits.



Le Vietnam en tant que hub d’approvisionnement stratégique

Des ouvriers à l’œuvre chez la compagnie de chaussures Nam Binh, dans la province de Dông Nai. Photo : VNA

Le choix constant du Vietnam par les acheteurs internationaux comme destination d’approvisionnement témoigne de la place croissante du pays dans les chaînes d’approvisionnement internationales.



Des coûts de production compétitifs, un environnement politique stable, un vaste réseau d’accords de libre-échange et la réactivité des entreprises vietnamiennes sont considérés comme des facteurs clés de l’essor du pays en tant que pôle manufacturier mondial.



Selon les experts, les investisseurs internationaux perçoivent de plus en plus le Vietnam non seulement comme une destination de production à bas coût, mais aussi comme une base stratégique au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales. Outre une main-d’œuvre abondante et des coûts compétitifs, ils accordent désormais une importance accrue à un environnement des affaires stable, à une intégration plus poussée des chaînes d’approvisionnement, à la capacité de respecter les normes internationales et au potentiel de devenir une plateforme régionale de connectivité pour la production et le commerce.



Cette évolution se traduit par une hausse des investissements directs étrangers (IDE). Au 30 juin 2026, les IDE enregistrés atteignaient 34,65 milliards de dollars, soit une hausse de 61% sur un an. Les IDE décaissés au cours du premier semestre ont quant à eux progressé de 11,2% pour s’établir à 13,03 milliards de dollars, un niveau record pour un premier semestre depuis cinq ans.



Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances , le secteur de la transformation et de la fabrication a représenté 10,76 milliards de dollars, soit 82,6% du total des IDE décaissés.



De ce fait, la plupart des principaux produits d’exportation vietnamiens proviennent désormais du secteur de la transformation et de la fabrication, l’électronique se distinguant particulièrement et devant générer plus de 200 milliards de dollars américains de recettes d’exportation d’ici la fin de l’année.



Le Vietnam s’éloigne également de son rôle traditionnel de plateforme de production et de transformation de biens de consommation essentiels. Il accroît progressivement ses exportations de logiciels, de produits numériques et de services de haute technologie, devenant ainsi un maillon de plus en plus important des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Tim Evans, PDG de HSBC Vietnam, a déclaré que le Vietnam était en train de réaliser une progression impressionnante, passant d’un pays autrefois connu principalement pour sa production à bas coût à un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en matériel d’IA.



S’appuyant sur les données de HSBC Global Research, il a indiqué que la part du Vietnam dans le commerce mondial des équipements liés à l’IA avait bondi de 1,2% en 2015 à 12,4% en 2025, soit l’un des taux de croissance les plus rapides enregistrés par une seule économie au monde au cours de la dernière décennie. – VNA