Société

La confiance des pêcheurs, clé de la levée du « carton jaune »

Lorsque les pêcheurs se sentent soutenus et compris, le respect du journal de bord et des réglementations internationales cesse d'être une simple contrainte administrative pour devenir une responsabilité personnelle, seule capable de convaincre durablement la Commission européenne de lever définitivement son avertissement.

Des officiers et des soldats du commandement de la région 2 des garde-côtes remettent le drapeau national et des cadeaux aux pêcheurs. Photo : VNA
Des officiers et des soldats du commandement de la région 2 des garde-côtes remettent le drapeau national et des cadeaux aux pêcheurs. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Alors que le Vietnam s'efforce d'obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les autorités estiment que cet objectif dépendra non seulement d'une application rigoureuse de la réglementation, mais aussi de la confiance établie avec les pêcheurs afin de favoriser leur adhésion aux réglementations.

Le calme matinal au large des côtes de la province de Gia Lai a été rompu par le grondement d'un moteur. Une embarcation de patrouille a quitté le navire des garde-côtes 390 pour se diriger vers deux bateaux de pêche au large.

L'unité du Commandement de la région 2 des garde-côtes est chargée de contrôler le respect de la réglementation, de sensibiliser les pêcheurs aux règles de pêche et de distribuer des drapeaux nationaux et des cadeaux pour les encourager à continuer à travailler en mer. Mais alors que la patrouille s'approchait du premier bateau, un pêcheur a désigné frénétiquement un autre bateau à proximité.

« Quelqu'un à bord a été gravement brûlé ! », a-t-il crié. « Il souffre depuis deux jours. Aidez-le, s'il vous plaît. »

Les garde-côtes n'ont pas hésité une seconde. Une partie de l'équipe est montée à bord du premier bateau pour procéder à l'inspection, tandis que l'autre a demandé au navire 390 de dépêcher un infirmier militaire avec une trousse de secours. Quelques minutes plus tard, celui-ci se trouvait sur le pont du second bateau.

Le pêcheur blessé, âgé d'une soixantaine d'années, avait été brûlé à la jambe par une éclaboussure d'huile de cuisson bouillante. Pendant deux jours en mer, sa blessure n'avait reçu que des soins de fortune. Faute de médicaments à bord, l'équipage envisageait d'interrompre la campagne de pêche et de regagner la terre ferme.

Sur le pont exigu, l'infirmier a nettoyé la plaie, appliqué de nouveaux pansements, remis des médicaments et expliqué à l'équipage comment soigner la blessure dans les jours à venir.

L'équipe de patrouille a ensuite repris son inspection, vérifiant les permis de pêche, le fonctionnement du système de surveillance des navires (VMS) et le respect de la réglementation. Les officiers ont rappelé l'importance de pêcher dans les zones autorisées et de maintenir en permanence le système VMS en service. Ils ont également remis des drapeaux nationaux et des présents aux membres de l'équipage.

La veille, une autre unité du navire 390 s'est approchée d'un bateau de pêche de la province de Nghe An opérant au large de Quang Ngai. Lors de l'inspection du bateau NA 91512 TS, des irrégularités administratives concernant des photocopies de documents ont été traitées par le conseil plutôt que par la sanction.

En expliquant au capitaine Le Van Son les procédures de certification nécessaires pour les longues campagnes de pêche, ils ont cherché à favoriser une adhésion volontaire aux exigences européennes.

Pour le colonel Le Huy, commissaire politique du Commandement de la région 2 des garde-côtes, le soutien aux pêcheurs constitue à la fois une mission politique et l'expression de la solidarité des cadres et des soldats envers les travailleurs de la mer.

Selon lui, lorsque les pêcheurs se sentent soutenus et compris, le respect du journal de bord et des réglementations internationales cesse d'être une simple contrainte administrative pour devenir une responsabilité personnelle, seule capable de convaincre durablement la Commission européenne de lever définitivement son avertissement. -VNA

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