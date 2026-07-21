Environnement

Une affaire de détention et de trafic de 104 animaux sauvages poursuivie en justice

Au total, 104 animaux sauvages ont été recensés : 92 tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata) de différentes tailles, six loris écarlates (Eos bornea) et six conures à joues vertes (Pyrrhura molinae). Ces animaux sont soumis à la réglementation forestière vietnamienne et sont inscrits à l’Annexe II de la CITES.

Deux des six loris écarlates (Eos bornea) détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh. Photo diffusée par la VNA
Deux des six loris écarlates (Eos bornea) détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh. Photo diffusée par la VNA

Hanoi (VNA) – Les autorités de la province de Tây Ninh (Sud) ont déclenché une poursuite pénale pour infraction à l’article 234 du Code pénal relatif à la gestion et à la protection des animaux sauvages, suite à la découverte de 104 animaux sauvages détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans la commune de Phuoc Thanh.

Selon le sous-département de la protection des forêts de la province de Tây Ninh, lors d’une inspection menée le 11 juin dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh, les agents ont constaté que le propriétaire détenait un grand nombre d’animaux sauvages sans pouvoir présenter les documents justifiant leur origine légale, comme l’exige la loi.

Ils ont recensé 104 animaux sauvages, parmi lesquels fugurent 92 tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata) de différentes tailles, six loris écarlates (Eos bornea) et six conures à joues vertes (Pyrrhura molinae). Les autorités ont indiqué que les animaux sont soumis à la réglementation forestière vietnamienne et sont inscrits à l’Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Le propriétaire de l’établissement a reconnu ne pas posséder de documents attestant de la provenance légale des animaux et que le site d’élevage n’était pas enregistré selon le code requis pour les établissements d’élevage d’animaux sauvages.

L’équipe d’inspection a établi un rapport officiel, saisi les 104 animaux et les a transférés au sous-département de la protection des forêts de la province de Tây Ninh pour leur prise en charge et leur gestion, dans l’attente de la suite des procédures légales.

L’agence de la police d’enquête du département provincial de la sécurité publique a ensuite décidé d’engager une poursuite pénale et poursuit son enquête conformément à la loi.

Suite à cette affaire, le sous-département de la protection des forêts de la province de Tây Ninh a exhorté les particuliers, les organisations et les établissements d’élevage d’animaux sauvages à respecter scrupuleusement la réglementation relative à la gestion des animaux sauvages et des espèces inscrites à la CITES.

Il a conseillé aux éleveurs et aux commerçants de s’assurer que tous les animaux sont d’origine légale, accompagnés des documents requis, et que leurs installations d’élevage sont dûment enregistrées et autorisées.

Le sous-département de la protection des forêts de la province de Tây Ninh a averti que la détention, le commerce, le transport ou la possession illégaux d’animaux sauvages seront traités avec la plus grande fermeté par les autorités et pourront, s’il existe des motifs suffisants, donner lieu à des poursuites pénales en vertu du droit vietnamien. – VNA

source
#affaire de détention et de trafic d'animaux sauvages #Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) #sous-département de la protection des forêts de la province de Tây Ninh
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