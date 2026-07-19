Les catastrophes naturelles causent d'importants dégâts dans les provinces montagneuses du Nord

Hanoï (VNA) - Au 19 juillet à 8 heures, les fortes pluies, les crues, les inondations, les crues éclair et les glissements de terrain avaient causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans les provinces montagneuses du Nord, selon l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les intempéries ont fait quatre morts, quatre disparus et neuf blessés, tous dans la province de Lai Chau. Au total, 21 maisons se sont effondrées (18 à Lai Chau et trois à Son La), 144 ont été endommagées (66 à Lao Cai, 27 à Lai Chau, 27 à Dien Bien et 24 à Son La), 275 ont dû être évacuées d'urgence (224 à Lao Cai, 26 à Lai Chau, une à Dien Bien et 24 à Son La), tandis que 64 autres ont été affectées par les inondations ou les glissements de terrain.

Les dégâts ont également affecté 696,3 hectares de rizières et de cultures, dont 407,54 hectares à Lai Chau, 193,75 hectares à Son La, 68,16 hectares à Lao Cai et 26,85 hectares à Dien Bien. Les intempéries ont aussi entraîné la mort de 28 têtes de bétail et de 62 volailles.

À Muong Than, dans la province de Lai Chau, les forces de la police, de l'armée, de la milice et de la compagnie d'électricité se mobilisent pour aider les habitants à surmonter les conséquences des violentes crues et à reprendre une vie normale. Photo: VNA

De nombreux éboulements ont été signalés sur les Nationales 4H, 12, 32 et 279, ainsi que sur plusieurs routes provinciales de Lai Chau. Des glissements de terrain ont également endommagé la route provinciale 109 à Son La, ainsi que les routes nationales 12 et 279, la route provinciale 143 et plusieurs axes communaux de Dien Bien. Certaines portions demeurent impraticables, notamment sur la route nationale 32 à Lai Chau et en 18 points de la route provinciale 109 à Son La.

Les pertes matérielles sont provisoirement estimées à 255,04 milliards de dôngs, dont 190 milliards à Lai Chau, 46,04 milliards à Son La, 16,7 milliards à Lao Cai et 2,3 milliards à Dien Bien.

Dès les premières heures de la catastrophe, les autorités locales ont mobilisé des moyens humains et matériels afin de porter secours aux sinistrés, d'accélérer les opérations de rétablissement des infrastructures et de stabiliser les conditions de vie des populations touchées.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des averses et des orages sont attendus dans de nombreuses régions du pays entre le 20 et le 28 juillet, avec des pluies localement fortes dans le Nord jusqu'au 23 juillet. Les autorités mettent en garde contre les risques de crues soudaines, de glissements de terrain, de tornades, de foudre, de grêle et de violentes rafales de vent.

Le Comité national de direction de la défense civile a demandé aux Comités populaires des provinces et des grandes villes de suivre de près l'évolution de la situation météorologique, d'informer rapidement la population, d'évacuer les habitants des zones à risque, de sécuriser les infrastructures de transport, les ouvrages hydrauliques et les digues, tout en renforçant les dispositifs de prévention et les capacités d'intervention afin de limiter les conséquences d'éventuelles nouvelles intempéries.-VNA