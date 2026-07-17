Un scientifique vietnamien de la diaspora veut sauver les dunes du Centre

Ottawa (VNA) - Depuis plus d'une décennie, au cœur de la capitale canadienne, Ottawa, le docteur d'origine vietnamienne Dang Trung Phuoc et ses collaborateurs participent à un projet de restauration d'un ancien système de dunes formé il y a environ 8.000 à 10.000 ans.



Autrefois considérées comme des terres arides sans valeur, les dunes de Pinhey sont aujourd'hui devenues un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales rares, ainsi qu'un site de référence pour la recherche, l'éducation et les visites pédagogiques.

Pour reconstituer cet habitat unique, le projet a débuté par une intervention surprenante : l'abattage de milliers de pins de 25 à 30 mètres de haut au sein d'une forêt artificiellement plantée.

S'exprimant auprès de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le Dr Dang Trung Phuoc, président de l'Association mondiale pour la conservation de la biodiversité, a expliqué que ce système de dunes préhistoriques s'était considérablement réduit sous l'effet de l'urbanisation et de programmes de reboisement inadaptés.

Selon lui, l'absence de grands arbres, l'exposition au soleil et au vent, ainsi que la présence de sable blanc constituent les conditions indispensables à la survie de milliers d'espèces locales de plantes, d'insectes et d'animaux. Grâce à des arguments scientifiques solides, il est parvenu à convaincre les autorités canadiennes de soutenir ce projet.

Après plusieurs années de travaux d'excavation et de traitement des sols, les fleurs sauvages locales sont réapparues, attirant de nouveau des papillons, des coléoptères et des animaux terrestres rares qui avaient disparu de la province de l'Ontario.

Après plus de 30 ans de vie et de travail au Canada, le Dr Dang Trung Phuoc souhaite désormais mettre son expérience au service du Vietnam. Il s'intéresse tout particulièrement aux dunes de sable du littoral du Centre du pays, notamment dans la province de Ninh Thuan, qu'il considère comme des boucliers naturels contre la montée des eaux et des refuges pour des espèces encore méconnues, plutôt que comme de simples terres arides à reconvertir.

Il collabore déjà avec des experts de Hô Chi Minh-Ville, de Nha Trang et de Khanh Hoa afin d'identifier des solutions de préservation.En parallèle, il propose de restaurer les forêts d'origine au Vietnam.

Constatant que de nombreuses zones le long de la cordillère de Truong Son sont plantées d'acacias — des arbres rentables mais formant des forêts à espèce unique pauvres en diversité. Il suggère également de remplacer progressivement une partie de ces surfaces par du bambou et des essences locales, tout en garantissant les revenus des habitants.

Le bambou, à croissance rapide et à forte valeur économique, contribue à retenir l'eau et les sols tout en absorbant le dioxyde de carbone. Plantés le long de la cordillère, le bambou et les arbres indigènes pourraient former un vaste corridor écologique, permettant aux animaux et aux plantes de circuler, de se reproduire et de prospérer.-VNA