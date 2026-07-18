Lai Chau s'efforce de réparer les dégâts causés par les crues éclair à Muong Than

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La route nationale 32 traversant la commune de Muong Than est dévastée après le passage des crues éclair. Photo : VNA
La route nationale 32 traversant la commune de Muong Than est dévastée après le passage des crues éclair. Photo : VNA
Dès les premières heures de la matinée, les forces de la police, de l'armée et les milices locales se sont mobilisées pour secourir les habitants bloqués par les eaux, les mettre à l'abri et évacuer les blessés vers les établissements de santé. Photo : VNA
Dès les premières heures de la matinée, les forces de la police, de l'armée et les milices locales se sont mobilisées pour secourir les habitants bloqués par les eaux, les mettre à l'abri et évacuer les blessés vers les établissements de santé. Photo : VNA
Photo: VNA
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Les forces de la police et de l'armée évacuent des habitants de la zone touchée par les crues éclair dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau. Photo : VNA
Les forces de la police et de l'armée évacuent des habitants de la zone touchée par les crues éclair dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau. Photo : VNA
Le réseau électrique est gravement endommagé après le passage des crues éclair. Photo : VNA
Le réseau électrique est gravement endommagé après le passage des crues éclair. Photo : VNA
Un paysage dévasté après les crues éclair. Photo: VNA
Un paysage dévasté après les crues éclair. Photo: VNA
Les forces de secours transportent le corps d'une victime emportée par les crues pour le restituer à sa famille en vue des funérailles. Photo : VNA
Les forces de secours transportent le corps d'une victime emportée par les crues pour le restituer à sa famille en vue des funérailles. Photo : VNA
La douleur des proches des victimes. Photo: VNA
La douleur des proches des victimes. Photo: VNA
Des habitants s'agrippent à une corde pour traverser un torrent afin d'accompagner un proche à sa dernière demeure. Photo : VNA
Des habitants s'agrippent à une corde pour traverser un torrent afin d'accompagner un proche à sa dernière demeure. Photo : VNA
Des organisations caritatives distribuent des produits de première nécessité aux habitants de Muong Than. Photo: VNA
Des organisations caritatives distribuent des produits de première nécessité aux habitants de Muong Than. Photo: VNA
Les forces de la police aident les habitants du hameau de Ban Chit, dans la commune de Muong Than (province de Lai Chau), à évacuer leurs biens après les crues éclair. Photo : VNA
Les forces de la police aident les habitants du hameau de Ban Chit, dans la commune de Muong Than (province de Lai Chau), à évacuer leurs biens après les crues éclair. Photo : VNA
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Lai Chau s'efforce de réparer les dégâts causés par les crues éclair à Muong Than

Selon un bilan provisoire, les crues soudaines, les crues éclair et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies qui se sont abattues du 15 juillet au matin du 17 juillet 2026 dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau, ont fait quatre morts, quatre disparus et sept blessés. Quinze habitations ont été entièrement détruites, quinze autres gravement endommagées, tandis que des dizaines de zones sont restées isolées, entraînant l'évacuation d'urgence des habitants des secteurs à risque.

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#Muong Than #Lai Chau #crues et glissements de terrain