Lai Chau s'efforce de réparer les dégâts causés par les crues éclair à Muong Than

Selon un bilan provisoire, les crues soudaines, les crues éclair et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies qui se sont abattues du 15 juillet au matin du 17 juillet 2026 dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau, ont fait quatre morts, quatre disparus et sept blessés. Quinze habitations ont été entièrement détruites, quinze autres gravement endommagées, tandis que des dizaines de zones sont restées isolées, entraînant l'évacuation d'urgence des habitants des secteurs à risque.



​