Environnement

Crues: Lai Chau déclare l'état d'urgence dans la commune de Muong Than

De violentes pluies ayant provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans la province montagneuse de Lai Chau ont fait un mort, deux blessés et cinq personnes portées disparues. Face à l'ampleur des dégâts, les autorités ont déclaré l'état d'urgence en matière de catastrophes naturelles dans la commune de Muong Than, la plus sévèrement touchée.

Les autorités provinciales ont dépêché une mission sur le terrain pour diriger les opérations de secours. Photo: VNA
Les autorités provinciales ont dépêché une mission sur le terrain pour diriger les opérations de secours. Photo: VNA

Lai Châu (VNA) – De fortes pluies persistantes qui se sont abattues sur la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, causant d'importants dégâts humains et matériels.

Selon le dernier bilan des autorités provinciales, arrêté à 15h30 le 17 juillet, les intempéries ont fait un mort, deux blessés et cinq personnes portées disparues.

La commune de Muong Than est la plus durement touchée. Treize foyers ont vu leurs habitations entièrement détruites par les crues et ont dû être évacués en urgence. Plusieurs zones restent isolées. Dans la commune de Pa U, cinq habitations ont été affectées par des glissements de terrain, dont quatre totalement détruites.

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De violentes pluies ayant provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain dans la province montagneuse de Lai Chau ont fait un mort, deux blessés et cinq personnes portées disparues. Photo: VNA

Les crues ont également endommagé des rizières, des cultures, des exploitations aquacoles et d'autres biens, tandis que des glissements de terrain ont gravement perturbé la circulation sur les routes nationales 12, 32 et 279 ainsi que sur plusieurs axes locaux.

Face à la situation, le Comité populaire provincial a ordonné la mobilisation des services compétents, des forces armées et des autorités locales afin de mener les opérations de secours et de réparation des dégâts. Il a également décrété l'état d'urgence dans la commune de Muong Than ainsi qu'au site de glissement de terrain ayant coupé la route nationale 12 dans la commune de Le Loi.

Les autorités provinciales ont dépêché une mission sur le terrain pour diriger les opérations de secours. Les équipes poursuivent les recherches des cinq personnes disparues. Deux habitants bloqués par les eaux en crue du ruisseau Nam Vai ont été secourus avec succès dans la matinée du 17 juillet puis transportés vers le centre de santé de Mường Than.

Au total, 20 foyers des communes de Muog Than, Pa Uet Le Loi ont été évacués vers des lieux sûrs. Les autorités ont également installé des barrages dans les zones à risque et mobilisé une vingtaine d'engins afin de dégager les routes et de rétablir provisoirement la circulation pour faciliter les opérations de secours. -VNA

#Muong Than #crues
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