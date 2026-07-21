Un vice-Premier ministre inspecte les travaux de reconstruction après les inondations à Muong Than

Lai Chau (VNA) – Le 21 juillet, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a conduit une délégation gouvernementale afin de rendre visite aux sinistrés et de superviser les opérations de secours et de reconstruction après les pluies torrentielles et les crues dans la commune de Muong Than, province de Lai Chau (Nord),



Lors de son inspection sur le terrain, il a salué la réactivité et le sens des responsabilités des forces de secours, tout en ordonnant d'accélérer les recherches pour retrouver les personnes disparues. Il a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des morts et encouragé les habitants ayant perdu leurs biens à surmonter cette épreuve, affirmant que le Parti et l'État mobilisaient toutes les ressources nécessaires pour les aider à retrouver rapidement des conditions de vie normales. Le vice-Premier ministre a demandé une coordination étroite entre l'armée, la police, les services de santé et les autorités locales afin de prendre en charge les blessés, d'organiser dignement les funérailles des victimes et de fournir en urgence des abris temporaires, des vivres et des vêtements aux sinistrés. Il a également chargé les ministères concernés d'appuyer la province dans la désinfection des zones touchées, la prévention des épidémies et le rétablissement des infrastructures de transport.

Le vice-Premier ministre a demandé une coordination étroite entre l'armée, la police, les services de santé et les autorités locales afin de prendre en charge les blessés, d'organiser dignement les funérailles des victimes et de fournir en urgence des abris temporaires, des vivres et des vêtements aux sinistrés. Photo : VNA





En visitant le site de relogement du village de San Bay destiné à vingt-quatre foyers ayant perdu leur maison, il a exigé que la Région militaire 2 et le Commandement militaire provincial concentrent leurs ressources pour achever rapidement les constructions. Lors d'une séance de travail avec les dirigeants de Lai Chau, il a souligné que les récentes crues ont causé des pertes particulièrement graves. La priorité absolue est d'aider les gens à construire de nouveaux logements, conformément aux directives du Premier ministre. Il a également demandé à la province de réévaluer les besoins des établissements scolaires et sanitaires afin de garantir une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. À plus long terme, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en coordination avec les autorités provinciales, devra procéder à une évaluation globale des zones exposées aux glissements de terrain afin de réorganiser durablement les zones d'habitation.

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Le président du Comité populaire provincial, Ha Quang Trung, a indiqué que la crue éclair du 17 juillet avait touché 899 foyers, soit 4.263 habitants, dans les villages de Chit, Nam Sang, Noong Thang, Nam Ngua et Khi. La province sollicite une aide de 500 milliards de dôngs, dont 300 milliards prélevés sur le budget central de 2026. Ces fonds seront prioritairement consacrés à la construction d'une zone de relogement destinée à 200 familles ainsi qu'à la remise en état des infrastructures essentielles. Le gouvernement a déjà débloqué une aide d'urgence de 50 milliards de dôngs en faveur de Lai Chau.



À ce jour, les crues survenues dans la commune de Muong Than ont fait sept morts, une personne est toujours portée disparue et dix autres ont été blessées. Les intempéries ont également détruit près de 300 hectares de cultures et de bassins aquacoles, tout en endommageant gravement les infrastructures de transport et de nombreux biens des habitants. Les pertes économiques sont estimées à près de 190 milliards de dôngs. -VNA