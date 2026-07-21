Société

Le gouvernement accorde une aide d'urgence à Lai Chau après les crues

Le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire provincial de mobiliser son budget local et de combiner ces fonds avec d'autres ressources financières légales pour mener à bien les opérations urgentes liées à la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

De fortes pluies ayant frappé la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles. Photo : VNA
De fortes pluies ayant frappé la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a signé, le 20 juillet, la décision n° 1316/QD-TTg accordant une aide d'urgence de 50 milliards de dôngs (1,93 million de dollars) à la province de Lai Chau afin de réparer les dégâts causés par les récentes crues.

Le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire provincial de mobiliser son budget local et de combiner ces fonds avec d'autres ressources financières légales pour mener à bien les opérations urgentes liées à la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

La province doit gérer et utiliser ce montant dans le respect des règles sur le budget de l'État, en garantissant la transparence, le respect des objectifs et des bénéficiaires.

Lai Chau est également tenue de faire rapport sur l'utilisation de cette aide au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ainsi qu'aux organismes concernés.

De fortes pluies ayant frappé la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles. Selon le dernier bilan établi à 15h30 le 17 juillet, les intempéries ont fait un mort, deux blessés et cinq personnes portées disparues.

La commune de Muong Than est la plus durement touchée. Treize ménages ont perdu leur habitation, entièrement emportée par les crues, et ont dû être évacués d'urgence. Plusieurs zones restent isolées. Dans la commune de Pa U, cinq habitations ont été affectées par des glissements de terrain, dont quatre totalement détruites. -VNA

#Lai Chau #Biến đổi khí hậu #BĐKH
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