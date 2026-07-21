Société

Le Vietnam rend hommage à ses héros à travers une riche programmation artistique

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des spectacles artistiques sont organisés dans tout le Vietnam afin d’honorer les héros tombés pour la Patrie, les invalides de guerre, les anciens combattants et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, tout en transmettant aux jeunes générations la tradition de reconnaissance et de patriotisme.

Le spectacle « Au fil des années », placé cette année sous le thème « Les chevaux des frontières ». Photo: Le Comité d'organisation
Le spectacle « Au fil des années », placé cette année sous le thème « Les chevaux des frontières ». Photo: Le Comité d'organisation

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), de nombreuses activités sont organisées à travers le Vietnam. Aux côtés des cérémonies officielles, les institutions culturelles et les collectivités locales proposent une riche programmation artistique destinée à rendre hommage aux héros tombés pour la Patrie, aux invalides de guerre, aux anciens combattants et à toutes les personnes ayant contribué à l’indépendance nationale.

Parmi les événements marquants figure le spectacle « Au fil des années », placé cette année sous le thème « Les chevaux des frontières », présenté par la Fédération du cirque du Vietnam. Ce spectacle réunit plus de soixante artistes issus de la Fédération du cirque, du Théâtre national des arts traditionnels du Vietnam et des Gardes-frontières.

Au-delà de sa dimension artistique, ce spectacle constitue également un moyen de mobiliser les organisations, les entreprises et les bienfaiteurs en faveur des anciens combattants, des familles de martyrs et des personnes ayant rendu des services à la nation.

L’édition 2026 met à l’honneur les soldats des Gardes-frontières, chargés de protéger la souveraineté territoriale du pays. Les représentations auront lieu les 24, 25 et 26 juillet au Cirque central de Hanoï et s’accompagneront d’actions de solidarité en faveur des invalides de guerre, des familles de martyrs, des victimes de l’agent orange et d’anciens combattants, invités à monter sur scène aux côtés des artistes.

Le Théâtre vietnamien des Arts contemporains participera également à ces commémorations avec une soirée musicale intitulée « Couronne de feu », prévue le 26 juillet à Hanoï. Le spectacle se déclinera en deux volets. Le premier, « En route vers le front », replongera le public dans l’atmosphère des années de guerre à travers des chansons emblématiques évoquant l’engagement patriotique de la jeunesse vietnamienne. Le second, « Hommage », proposera un répertoire plus intimiste consacré aux sacrifices des héros et des martyrs.

L'hommage s'étend également au niveau local. À Hanoï, six spectacles de "chèo", de théâtre, de cirque, de marionnettes, de "cải lương" et de musique traditionnelle seront proposés dans plusieurs communes et quartiers afin de rapprocher ces manifestations du public.

Dans la province de Quang Ninh, un spectacle spécial intitulé « Toujours vingt ans », programmé le 24 juillet, retracera plusieurs pages marquantes de l’histoire nationale, notamment le rôle des mineurs de charbon et des habitants locaux durant les guerres de résistance. Le programme mettra également en lumière la Campagne des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des dépouilles des martyrs, illustrant la volonté du pays de poursuivre son devoir de mémoire et de répondre aux attentes des familles des disparus.

À travers cette diversité de manifestations, le monde artistique vietnamien réaffirme son engagement à préserver la mémoire historique, à honorer les sacrifices des générations précédentes et à transmettre aux jeunes générations les valeurs de patriotisme, de gratitude et de responsabilité envers la nation. -VNA

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Mémoire des martyrs

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