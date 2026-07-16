L'Indonésie redémarre le réacteur TRIGA 2000 pour faire progresser la recherche nucléaire

Jakarta (VNA) - Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Jakarta, l'Agence nationale indonésienne pour la recherche et l'innovation (BRIN) a annoncé le 16 juillet que le réacteur TRIGA 2000, d'une puissance de 1 MW et situé à Bandung, avait repris ses activités à l'issue d'un vaste programme de modernisation. Mis en service en 1965 sous la présidence du premier président indonésien, Sukarno, ce réacteur était à l'arrêt depuis septembre 2011.

La BRIN a indiqué que la nouvelle licence d'exploitation du réacteur était valable jusqu'en juillet 2027. Les travaux de modernisation ont porté sur les systèmes de refroidissement et de ventilation, la structure du réacteur ainsi que plusieurs autres équipements techniques, renforçant ainsi la sûreté et la fiabilité de son exploitation.

Selon la BRIN, la remise en service du TRIGA 2000 favorisera le développement de la recherche nucléaire, l'élargissement de la coopération internationale et le renforcement des capacités de l'Indonésie en matière d'applications pacifiques de l'énergie nucléaire.

Le réacteur est utilisé pour diverses activités de recherche, notamment dans les domaines de l'ingénierie nucléaire, de la production de radio-isotopes, du développement de radiopharmaceutiques ainsi que de l'analyse par activation neutronique, une technique permettant de déterminer avec une grande précision la composition chimique des matériaux.

Bien que l'Indonésie ne dispose pas encore de centrale nucléaire commerciale, le pays s'est doté d'une base solide dans le domaine nucléaire grâce à ses réacteurs de recherche, à son vivier d'experts et à son réseau d'applications de la médecine nucléaire.

Selon son plan national de développement énergétique, l'Indonésie prévoit de mettre en service ses premières centrales nucléaires, d'une capacité totale d'environ 500 MW, au début des années 2030. Cette capacité devrait atteindre 7 à 8 GWdans les années 2040, puis 35 à 37 GW à l'horizon des années 2060, afin de diversifier son approvisionnement énergétique et de répondre à une demande d'électricité en constante augmentation. -VNA