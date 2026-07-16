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La Malaisie s'apprête à adopter une loi historique sur le changement climatique

La Malaisie prend des mesures décisives pour bâtir une économie bas carbone, avec la présentation prévue cette année au Parlement du projet de loi national sur le changement climatique (RUU PIN).

La Malaisie s'apprête à adopter une loi historique sur le changement climatique


Kuala Lumpur, 16 juillet (VNA) – La Malaisie prend des mesures décisives pour bâtir une économie bas carbone, avec la présentation prévue cette année au Parlement du projet de loi national sur le changement climatique (RUU PIN).

Cette annonce a été faite par le ministre malaisien des Ressources naturelles et du Développement durable (NRES), Arthur Joseph Kurup, lors du Sommet Sabah Asie-Pacifique sur l'investissement à impact pour le développement durable 2026, qui s'est tenu récemment.

Le ministre a déclaré qu'une fois adoptée, cette loi fera de la Malaisie le deuxième pays de l'ASEAN, après les Philippines, à se doter d'une loi spécifique sur le changement climatique, et le 60e pays au monde à disposer d'un cadre juridique autonome dans ce domaine.

Cette législation devrait marquer une étape importante dans l'engagement de la Malaisie dans la lutte mondiale contre le changement climatique. L'une des principales dispositions du projet de loi est l'introduction d'une taxe carbone, qui entrera en vigueur dès son adoption.

Arthur Joseph Kurup a toutefois souligné que cette taxe n'a pas pour but de pénaliser les entreprises, mais plutôt de les inciter économiquement à adopter des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. L'intégralité des recettes générées par la taxe carbone sera versée au Fonds national d'adaptation afin de financer des projets de résilience climatique, notamment la prévention des inondations, la conservation des forêts et le reboisement. Le projet de loi prévoit également la mise en place d'un système de suivi, de déclaration et de vérification qui constituera la pierre angulaire du mécanisme de tarification du carbone du pays.

Ce système appliquera une méthodologie unifiée pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs économiques, garantissant ainsi la transparence et l'intégrité des données relatives aux émissions, tout en soutenant un registre national complet du carbon.

En outre, le projet de loi définit une feuille de route progressive et clairement structurée pour la mise en œuvre de la tarification du carbone avant le déploiement complet d'instruments tels que les taxes carbone et les marchés du carbone, reflétant ainsi l'approche prudente mais déterminée de la Malaisie face au changement climatique. - VNA

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#Malaisie #loi historique #changement climatique
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