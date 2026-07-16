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La Thaïlande ajuste sa politique de visas pour concilier tourisme et sécurité

Le gouvernement thaïlandais a approuvé une nouvelle révision des mesures d'exemption et de privilèges de visa afin de prévenir les abus, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, Ploytalay Laksameesangchan, le 14 juillet.

Passagers à l'aéroport international de Bangkok, en Thaïlande (Photo : Xinhua/VNA)
Passagers à l'aéroport international de Bangkok, en Thaïlande (Photo : Xinhua/VNA)


Bangkok, 16 juillet (VNA) – Le gouvernement thaïlandais a approuvé une nouvelle révision des mesures d'exemption et de privilèges de visa afin de prévenir les abus, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, Ploytalay Laksameesangchan, le 14 juillet.

Ces ajustements visent à garantir que les mesures facilitant l'entrée des visiteurs étrangers tiennent compte du contexte actuel, tout en comblant les lacunes en matière de sécurité, en prévenant les abus et en réduisant les chevauchements de droits, conformément au principe « un pays, un droit ».

Dans le cadre de cette politique révisée, la Thaïlande mettra fin à l'exemption de visa de 60 jours actuellement en vigueur pour les ressortissants de 93 pays et territoires, en tenant compte des considérations économiques et de sécurité, des relations internationales et de la réciprocité.

Les ressortissants de 59 pays et territoires bénéficieront désormais d'une exemption de visa pour un séjour touristique de 30 jours maximum. Le programme sera étendu aux ressortissants de six pays supplémentaires – l’Inde, la Croatie, la Bulgarie, Chypre, Malte et les Maldives – portant ainsi le total à 65 pays et territoires. Les citoyens de l’île Maurice et des Seychelles pourront bénéficier d’un séjour touristique sans visa d’une durée maximale de 15 jours, a déclaré M. Ploytalay.

Parallèlement, les citoyens de l’Azerbaïdjan, du Bélarus et de la Serbie pourront obtenir un visa à l’arrivée aux points d’entrée désignés. La Thaïlande supprimera le visa à l’arrivée pour les ressortissants indiens afin d’éviter tout chevauchement avec le programme d’exemption de visa.

Cinq projets de réglementation connexes entreront en vigueur 15 jours après leur publication au Journal officiel. Les voyageurs entrant en Thaïlande avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles seront autorisés à y séjourner pour la durée prévue par la réglementation précédente.

Ploytalay Laksameesangchan a souligné que ces modifications n’ont pas pour but de freiner le développement du tourisme, mais de rendre le système de visas thaïlandais plus uniforme et transparent. La politique révisée vise à concilier la stimulation économique, la facilitation des voyages et les relations internationales avec la sécurité nationale, tout en prévenant l’utilisation abusive des privilèges de visa à des fins illégales. - VNA

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#Thaïlande #politique de visas #tourisme et sécurité
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