L'Indonésie lance une vaste réforme de la gestion des déchets dans 40 villes

Jakarta (VNA) – Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de réformer en profondeur le système de gestion des déchets dans 40 grandes villes du pays d'ici à 2028. Cette initiative vise à relever l'un des défis environnementaux les plus urgents auxquels le pays est confronté.



S'exprimant le 12 juillet dans la province de Java central, le ministre coordinateur des Affaires alimentaires, Zulkifli Hasan, a indiqué que ce programme serait mis en œuvre en deux phases. Vingt-quatre villes, dont Jakarta, Bandung, Tangerang, Palembang, Medan, Bekasi, Surabaya et la région de Bali, devraient atteindre les principaux objectifs d'ici à 2027. Les autres localités achèveront leur réforme en 2028.



Le ministre Zulkifli Hasan a souligné que cette réforme du système de gestion des déchets ne visait pas seulement à améliorer la propreté urbaine, mais aussi à prévenir la pollution des rivières, des zones côtières et du milieu marin. Selon lui, il s'agit d'une condition essentielle pour permettre à l'Indonésie de concrétiser son ambition de devenir un pays développé.



L'Indonésie figure actuellement parmi les plus gros producteurs de déchets d'Asie du Sud-Est, avec des dizaines de millions de tonnes de déchets ménagers générées chaque année. Selon le ministère indonésien de l'Environnement, la majorité de ces déchets est encore traitée par enfouissement, tandis que les taux de recyclage et de traitement moderne restent limités. -VNA