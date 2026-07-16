Les négociations sur l'ALE Thaïlande-UE progressent à Bruxelles



Hanoï, 16 juillet (VNA) – Le représentant thaïlandais au commerce, Werapong Prapha, a révélé que ses rencontres avec des responsables européens et des chefs d'entreprise lors d'une visite à Bruxelles ont permis de faire progresser les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) Thaïlande-UE, élargissant les discussions sur le commerce, l'investissement, le développement durable et les industries d'avenir.



Werapong Prapha a participé aux réunions entre le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Suphajee Suthumpun, et le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, ainsi que le commissaire européen à l'Agriculture et à l'Alimentation, Christophe Hansen.



Les deux parties se sont engagées à accélérer les négociations de l'ALE et à œuvrer à la résolution des points en suspens concernant les produits agricoles, les biens industriels, les marchés publics, l'énergie et les matières premières, le commerce numérique et les questions réglementaires, notamment la propriété intellectuelle.



La visite a également donné lieu à des discussions sur la coopération dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, notamment concernant le réseau électrique de l’ASEAN, la gestion des ressources en eau, les carburants d’aviation durables (SAF) et la connectivité des chaînes d’approvisionnement afin d’encourager les investissements dans les industries émergentes. D’autres réunions ont porté sur la conformité aux nouvelles réglementations environnementales de l’UE, dont le règlement sur la déforestation et les politiques d’économie circulaire, ainsi que sur les normes du travail, la transparence des chaînes d’approvisionnement et les mesures visant à prévenir le contournement des règles commerciales.



Werapong Werapong a également rencontré des représentants d’entreprises européennes pour discuter de l’ALE, des réformes réglementaires et des tendances en matière d’investissement. Les participants ont exprimé leur confiance dans le rôle de la Thaïlande pour relier les chaînes d’approvisionnement européennes et de l’ASEAN et pour soutenir la conclusion rapide de l’accord. - VNA

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