International

Les négociations sur l'ALE Thaïlande-UE progressent à Bruxelles

Le représentant thaïlandais au commerce, Werapong Prapha, a révélé que ses rencontres avec des responsables européens et des chefs d'entreprise lors d'une visite à Bruxelles ont permis de faire progresser les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) Thaïlande-UE.

Les négociations sur l'ALE Thaïlande-UE progressent à Bruxelles


Hanoï, 16 juillet (VNA) – Le représentant thaïlandais au commerce, Werapong Prapha, a révélé que ses rencontres avec des responsables européens et des chefs d'entreprise lors d'une visite à Bruxelles ont permis de faire progresser les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) Thaïlande-UE, élargissant les discussions sur le commerce, l'investissement, le développement durable et les industries d'avenir.

Werapong Prapha a participé aux réunions entre le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Suphajee Suthumpun, et le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, ainsi que le commissaire européen à l'Agriculture et à l'Alimentation, Christophe Hansen.

Les deux parties se sont engagées à accélérer les négociations de l'ALE et à œuvrer à la résolution des points en suspens concernant les produits agricoles, les biens industriels, les marchés publics, l'énergie et les matières premières, le commerce numérique et les questions réglementaires, notamment la propriété intellectuelle.

La visite a également donné lieu à des discussions sur la coopération dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, notamment concernant le réseau électrique de l’ASEAN, la gestion des ressources en eau, les carburants d’aviation durables (SAF) et la connectivité des chaînes d’approvisionnement afin d’encourager les investissements dans les industries émergentes. D’autres réunions ont porté sur la conformité aux nouvelles réglementations environnementales de l’UE, dont le règlement sur la déforestation et les politiques d’économie circulaire, ainsi que sur les normes du travail, la transparence des chaînes d’approvisionnement et les mesures visant à prévenir le contournement des règles commerciales.

Werapong Werapong a également rencontré des représentants d’entreprises européennes pour discuter de l’ALE, des réformes réglementaires et des tendances en matière d’investissement. Les participants ont exprimé leur confiance dans le rôle de la Thaïlande pour relier les chaînes d’approvisionnement européennes et de l’ASEAN et pour soutenir la conclusion rapide de l’accord. - VNA

source
#ALE #Thaïlande-UE
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le colloque sur les cinq années du Partenariat stratégique global Chine-ASEAN. Photo : VNA

ASEAN-Chine : vers un nouvel élan de coopération

​Cinq ans après l’établissement de leur partenariat stratégique global, l’ASEAN et la Chine cherchent à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. Au-delà des échanges commerciaux, les deux parties misent désormais sur les technologies émergentes, la transition énergétique et les échanges entre les peuples pour renforcer leur partenariat.

Phot d'illustration : AFP/Vietnam+

L’Indonésie appelée à renforcer ses réserves alimentaires face au risque d’El Niño

Face aux risques liés au phénomène El Niño et à la saison sèche, un économiste indonésien recommande au gouvernement de renforcer de manière globale les réserves alimentaires et les dispositifs de prévention. Si les autorités assurent disposer de stocks suffisants, elles sont invitées à consolider durablement la sécurité alimentaire du pays.

Des inondations provoquées par de fortes pluies sur l'île de Bali, en Indonésie, le 10 septembre 2025. Photo: Xinhua/VNA

L'Indonésie inaugure son premier radar météorologique S-Band

L'Indonésie a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son dispositif de surveillance météorologique avec l'inauguration de son premier radar S-Band. Cet équipement de nouvelle génération permettra d'améliorer les prévisions météorologiques, les systèmes d'alerte précoce et la prévention des catastrophes hydrométéorologiques.

Le ministre conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU. Photo diffusée par la VNA

Le Vietnam appelle à une coopération internationale solidifiée dans l’antiterrorisme

Le Vietnam a appelé les États membres de l’ONU à renforcer leur coopération en matière d’enquêtes, de poursuites et de traduction en justice des individus et des organisations responsables de la planification, de l’exécution ou du financement d’actes terroristes, y compris ceux liés aux incidents terroristes survenus au pays ces dernières années.