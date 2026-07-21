Le patrimoine, un levier pour bâtir la marque des destinations locales

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la stratégie de développement des industries culturelles associées au tourisme, de nombreuses localités vietnamiennes misent sur la valorisation du patrimoine, des paysages et de l’identité culturelle afin de renforcer leur attractivité et de construire une marque territoriale distinctive.
Au-delà de la préservation des valeurs traditionnelles, cette démarche vise à intégrer le patrimoine dans la vie contemporaine à travers des produits culturels, des expériences touristiques et des événements de grande envergure. En transformant leurs ressources culturelles en atouts créatifs, les collectivités locales cherchent à accroître leur compétitivité touristique tout en contribuant au développement économique.
La province de Quang Ninh figure parmi les exemples les plus emblématiques de cette approche. Forte d’un patrimoine exceptionnel comprenant des centaines de sites historiques ainsi que deux biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO – la baie de Ha Long et le complexe des monuments et paysages de Yên Tu –, elle fait du patrimoine le fil conducteur de ses grands événements culturels, artistiques et sportifs.
Organisés dans des espaces naturels et historiques emblématiques, ces événements permettent de mettre en valeur les richesses culturelles locales tout en offrant aux visiteurs des expériences originales. Selon les autorités provinciales, le choix d’utiliser le patrimoine et les paysages comme « scène » des manifestations culturelles contribue à renforcer l’identité de la destination, à promouvoir son image et à sensibiliser la population à la préservation des valeurs patrimoniales.
Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large de développement des industries culturelles et de l’économie du patrimoine, où les événements culturels deviennent à la fois des outils de promotion touristique et des moteurs de croissance économique.
Quang Ninh n’est toutefois pas un cas isolé. De plus en plus de localités vietnamiennes privilégient leurs patrimoines matériel et immatériel ainsi que leurs spécificités culturelles pour se démarquer dans un marché touristique de plus en plus concurrentiel. L’objectif n’est plus seulement de présenter des paysages ou des monuments, mais de raconter l’histoire des territoires, de leurs habitants et de leurs traditions afin d’offrir aux visiteurs une compréhension plus profonde de la culture locale.
Les professionnels du tourisme estiment que les voyageurs internationaux recherchent désormais des expériences authentiques et des récits porteurs de sens plutôt que de simples prestations touristiques. Dans cette perspective, les patrimoines culturels, les savoir-faire artisanaux ou encore les coutumes traditionnelles constituent des ressources précieuses pouvant être transformées en produits touristiques originaux et attractifs.
À titre d’exemple, les maisons en pisé des H’Mông dans les régions montagneuses de Tuyên Quang ne séduisent pas uniquement par leur architecture. Elles témoignent aussi de l’esprit communautaire, de la solidarité et des traditions transmises de génération en génération. En mettant en lumière ces dimensions culturelles, les destinations permettent aux visiteurs de mieux comprendre les valeurs qui façonnent l’identité des communautés locales.
Pour les spécialistes de la culture, la construction d’une marque territoriale repose avant tout sur la capacité à raconter l’histoire d’un pays et de ses habitants à partir de son patrimoine et de son identité culturelle. Cette approche, déjà largement adoptée dans de nombreux pays, contribue à renforcer le rayonnement des destinations tout en affirmant leur singularité.
En privilégiant la valorisation du patrimoine plutôt que la simple exploitation des ressources naturelles, les localités vietnamiennes créent progressivement une identité propre et enrichissent l’offre touristique nationale. Cette dynamique participe également à la promotion de l’image d’un Vietnam riche de son patrimoine, de sa diversité culturelle et de son authenticité auprès des visiteurs internationaux.- VNA
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