Sciences

Le Vietnam prépare une stratégie nationale pour attirer et valoriser les talents

Le Vietnam élabore une stratégie nationale destinée à attirer, valoriser et fidéliser les talents afin de soutenir le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Des enseignants de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles accompagnent des étudiants dans l'utilisation d'équipements modernes intégrant l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) pour leurs travaux de recherche. Photo : VNA
Des enseignants de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles accompagnent des étudiants dans l'utilisation d'équipements modernes intégrant l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) pour leurs travaux de recherche. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour que la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique deviennent de véritables moteurs de croissance économique, le Vietnam doit bâtir un écosystème capable d'attirer et de fidéliser les talents, tant nationaux qu'internationaux.

S'exprimant lors d'une conférence nationale dressant le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a déclaré que la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique ne sont plus une option, mais une nécessité pour atteindre les objectifs de développement du Vietnam.

Il a souligné que la constitution d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour la prochaine décennie exige une action immédiate afin d'identifier les disciplines prioritaires, les modèles de formation et les besoins futurs en ressources humaines. Parallèlement, le Vietnam doit mettre en place des politiques plus ambitieuses pour attirer et exploiter pleinement le potentiel des professionnels, scientifiques et intellectuels vietnamiens, tant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, tout en encourageant les groupes de recherche de pointe et en renforçant le réseau mondial de connaissances vietnamien.

Le ministère de l'Intérieur indique toutefois que les politiques actuelles demeurent fragmentées et ne disposent pas d'une stratégie nationale unifiée pour la gestion des talents. Par ailleurs, le Vietnam ne dispose pas encore d'une base de données nationale sur les talents. Il n'a pas non plus mis en place un réseau national des talents ni un réseau mondial des talents vietnamiens reliant les organismes publics, le secteur privé, les instituts de recherche, les universités, les entreprises et les Vietnamiens de l'étranger.

Le professeur associé et docteur Nguyen Hoang Long, directeur de l'Université des technologies des transports, estime que l'attraction des talents ne devait pas se résumer à une simple concurrence salariale. Les scientifiques et experts en technologies de haut niveau sont motivés par la possibilité de créer de la valeur et de contribuer à la résolution des grands défis nationaux. Il plaide ainsi pour une transition : au lieu d’inviter des experts à des conférences et des projets de recherche de courte durée, il est nécessaire de leur confier des programmes à long terme, axés sur des missions précises, avec des objectifs clairs, des échéances de trois à cinq ans et une autonomie suffisante pour exploiter pleinement leur expertise.

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Une chaîne de production de composants électroniques à l'usine Trung Nam EMS, située dans le parc de haute technologie de Da Nang. Photo : VNA

Le professeur associé et docteur Dao Ngoc Chiên, directeur de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED), souligne que la formation des jeunes scientifiques doit devenir une priorité stratégique. Cela nécessite un environnement académique favorable où les chercheurs peuvent intégrer des équipes de recherche de pointe, accéder à des installations modernes et collaborer avec des réseaux scientifiques internationaux.

Le ministère de l'Intérieur élabore une stratégie nationale pour attirer et exploiter les talents. Selon la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, il s’agit de créer un environnement plus favorable et de se concentrer sur les experts des technologies émergentes telles que l'IA, le big data, le cloud computing et les semi-conducteurs, ainsi que sur les scientifiques et innovateurs de premier plan dans d'autres domaines stratégiques.

La vice-Première ministre plaide pour la mise en place de mécanismes facilitant la mobilité des talents entre les secteurs public et privé, les instituts de recherche, les universités et les entreprises, ainsi que pour l'établissement d'une liste nationale des industries prioritaires et des missions importantes où les talents devraient être concentrés.

Il apparaît ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale pour attirer, valoriser et retenir les talents ne relève pas uniquement de la politique des ressources humaines, mais constitue une véritable stratégie de développement du pays. Lorsque le Vietnam sera en mesure d'offrir un environnement où les talents choisiront de venir, de rester et de contribuer, le pays verra émerger davantage d'« ingénieurs en chef », de scientifiques de premier plan, d'entrepreneurs technologiques et de nouvelles générations d'intellectuels capables de hisser le Vietnam parmi les nations développées fondées sur la connaissance et l'innovation. -VNA

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