Société

Hanoï mise sur l'innovation pour moderniser son modèle de croissance

La capitale s'oriente vers une économie fondée sur le savoir, la technologie et l'innovation, en passant d'une logique d'application des technologies à une gouvernance fondée sur les données.

La rationalisation de l'appareil administratif doit s'accompagner d'une révision des procédures, d'une meilleure exploitation des données et d'une amélioration des services destinés aux citoyens et aux entreprises. Photo: VNA
La rationalisation de l'appareil administratif doit s'accompagner d'une révision des procédures, d'une meilleure exploitation des données et d'une amélioration des services destinés aux citoyens et aux entreprises. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Après plusieurs années de croissance reposant sur l'extension urbaine, les investissements dans les infrastructures et l’attraction des capitaux, Hanoï engage un renouvellement de son modèle de développement. La capitale s'oriente vers une économie fondée sur le savoir, la technologie et l'innovation, en passant d'une logique d'application des technologies à une gouvernance fondée sur les données.

Selon le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Phong, la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ne vise pas uniquement le développement d’un secteur, mais la réorganisation des modes de gouvernance et le renforcement de l’efficacité de l’administration.

Cette approche s’est renforcée avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2025, du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. Les autorités de Hanoï estiment que la rationalisation de l'appareil administratif doit s'accompagner d'une révision des procédures, d'une meilleure exploitation des données et d'une amélioration des services destinés aux citoyens et aux entreprises.

Dans cette nouvelle organisation, les données et la transformation numérique occupent une place centrale. L’objectif n’est pas seulement de numériser les procédures existantes, mais de permettre que les décisions administratives reposent sur des données fiables, que les missions soient suivies de manière transparente et que leurs résultats puissent être évalués avec précision, a déclaré Nguyen Van Phong.

Le directeur du Service des Sciences et des Technologies de Hanoï, Cu Ngoc Trang, indique qu'un référentiel de compétences numériques a été mis en place pour l'ensemble des personnels du système politique et des citoyens, accompagné d'un plan de renforcement des compétences numériques pour la période 2026-2030.

La ville prévoit de généraliser l’évaluation des compétences numériques et de mettre en place un dispositif d’accompagnement dans ses 126 communes et quartiers. Elle ambitionne également que chaque fonctionnaire dispose, dès 2026, d’un assistant virtuel fondé sur l’intelligence artificielle afin de faciliter la recherche de documents, la préparation de rapports, l’examen des dossiers, l’analyse des données et l’élaboration de propositions.

Parallèlement, Hanoï mène une réforme en profondeur des procédures administratives selon le principe de leur simplification et de leur normalisation avant leur numérisation. La réorganisation des procédures administratives a permis de traiter plus de 700.000 dossiers sans condition de résidence et de restructurer plus de 2.000 procédures. L'application iHanoi compte désormais plus de 6,2 millions d'utilisateurs.

Hanoï met actuellement en place un Centre d'innovation destiné à développer un écosystème associant recherche, incubation, accélération, financement et commercialisation des technologies. La ville œuvre également pour créer un réseau de centres d’innovation et d’incubateurs d’entreprises technologiques, en faisant de la technopole de Hoa Lac le principal pôle de recherche et de développement.

Hanoï se fixe pour objectif de porter la part de l'économie numérique à environ 40 % de son produit intérieur brut d'ici à 2030. Au cours des six premiers mois de 2026, la ville a signé 23 protocoles d'accord de coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Selon le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, la prochaine percée de la capitale consistera à faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de la restructuration économique. La ville concentrera ses efforts sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les technologies, en lien avec la technopole de Hoa Lac, les universités et les instituts de recherche. Elle entend également créer des espaces favorisant l’adoption des technologies et mettre en œuvre un plan de 100 jours visant à accélérer la transformation numérique.

#transformation numérique #Hanoï #Résolution n°57-NQ/TW #Nghị quyết 57 #NQ 57 Hanoi
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Photo: Vietnam+

La transformation numérique, moteur de l’expansion du métro de Hanoï

Porté par la transformation numérique, le métro de Hanoï s’impose progressivement comme une solution de mobilité moderne, efficace et écologique. Entre hausse de la fréquentation, innovations technologiques et amélioration de l’expérience usager, le rail urbain renforce son rôle central face aux défis croissants de congestion et de pollution dans la capitale vietnamienne.

Voir plus

L'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice" Da Nang 2026 au Musée de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang accueille l'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice"

L'exposition présente au public plus de 400 images, documents et objets illustrant la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. Les éléments exposés mettent en lumière les efforts de l'État, de l'armée, des associations, des entreprises et des citoyens pour surmonter les séquelles de la guerre et venir en aide aux victimes.

Les enseignants de vietnamien du CVCEC et du Viet Youth Readiness Hub animent un cours de vietnamien destiné aux enfants de la communauté vietnamienne au Canada. Photo : VNA.

Au Canada, Phan Thi Quynh Trang œuvre pour préserver l’identité vietnamienne des jeunes générations

Selon Phan Thi Quynh Trang, fondatrice et présidente du Conseil de la culture et de l'éducation Canada-Vietnam (CVCEC), des cours de vietnamien en ligne aux programmes culturels consacrés aux racines, en passant par les projets d'accompagnement des jeunes, toutes ses initiatives poursuivent un même objectif : permettre aux jeunes Vietnamiens du Canada de préserver leur identité culturelle, de renforcer leur capacité d'intégration et de conserver un lien fort avec leur pays d'origine.

Le Comité d'organisation a remis des cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales. Photo : VNA

Hanoï ouvre une Semaine du film en hommage aux Héros morts pour la Patrie

Organisée du 21 au 28 juillet, cette Semaine du film propose des projections gratuites de films consacrés aux guerres de résistance et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie.

Le spectacle « Au fil des années », placé cette année sous le thème « Les chevaux des frontières ». Photo: Le Comité d'organisation

Le Vietnam rend hommage à ses héros à travers une riche programmation artistique

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des spectacles artistiques sont organisés dans tout le Vietnam afin d’honorer les héros tombés pour la Patrie, les invalides de guerre, les anciens combattants et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, tout en transmettant aux jeunes générations la tradition de reconnaissance et de patriotisme.

Des officiers et des soldats du commandement de la région 2 des garde-côtes remettent le drapeau national et des cadeaux aux pêcheurs. Photo : VNA

La confiance des pêcheurs, clé de la levée du « carton jaune »

Lorsque les pêcheurs se sentent soutenus et compris, le respect du journal de bord et des réglementations internationales cesse d'être une simple contrainte administrative pour devenir une responsabilité personnelle, seule capable de convaincre durablement la Commission européenne de lever définitivement son avertissement.

Deux des six loris écarlates (Eos bornea) détenus sans documents attestant de leur provenance légale dans un élevage d’animaux sauvages du hameau de Phuoc Hôi A, dans la commune de Phuoc Thanh. Photo diffusée par la VNA

Une affaire de détention et de trafic de 104 animaux sauvages poursuivie en justice

Au total, 104 animaux sauvages ont été recensés : 92 tortues sillonnées d’Afrique (Centrochelys sulcata) de différentes tailles, six loris écarlates (Eos bornea) et six conures à joues vertes (Pyrrhura molinae). Ces animaux sont soumis à la réglementation forestière vietnamienne et sont inscrits à l’Annexe II de la CITES.

De fortes pluies ayant frappé la province montagneuse de Lai Chau du 15 au 17 juillet ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles. Photo : VNA

Le gouvernement accorde une aide d'urgence à Lai Chau après les crues

Le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire provincial de mobiliser son budget local et de combiner ces fonds avec d'autres ressources financières légales pour mener à bien les opérations urgentes liées à la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Les habitants de Hô Chi Minh-Ville profitent du nouvel espace vert aménagé sur le terrain situé au 8, rue Vo Van Tan, récemment remis à l'administration du quartier de Xuan Hoa. Photo : VNA

Le bien-être des habitants au cœur du développement urbain

Le projet de Loi sur le développement urbain, actuellement en cours d'élaboration, prévoit de renforcer la décentralisation et l'autonomie des villes, en particulier des métropoles à statut spécial. Des experts estiment que le développement urbain ne devrait pas être évalué uniquement à l'aune de la croissance économique, mais aussi de la qualité de vie et du bien-être des habitants.

Xông Nhia Xênh (centre) au moment de son arrestation. Photo : VOV

Un Lao arrêté en flagrant délit pour trafic de drogue à Nghê An

Le trafiquant, identifié comme Xông Nhia Xênh, âgé de 29 ans, a été appréhendé , le 18 juillet à 20h15, alors qu’il transportait 16 paquets contenant quelque 3.200 comprimés de méthamphétamine et se dirigeait vers l’hameau de Pieng Pen, dans la commune de My Ly.

La délégation nationale vietnamienne, composée de six étudiants participant aux OIM 2026, remporte deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Photo : VNA

IMO 2026 : les six candidats vietnamiens tous médaillés

Lors de l'Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2026, le bilan de la délégation nationale vietnamienne est particulièrement prestigieux avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et une médaille de bronze, confirmant une nouvelle fois l'excellence des jeunes talents vietnamiens sur la scène scientifique internationale.