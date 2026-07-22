Société

Au Canada, Phan Thi Quynh Trang œuvre pour préserver l’identité vietnamienne des jeunes générations

Selon Phan Thi Quynh Trang, fondatrice et présidente du Conseil de la culture et de l'éducation Canada-Vietnam (CVCEC), des cours de vietnamien en ligne aux programmes culturels consacrés aux racines, en passant par les projets d'accompagnement des jeunes, toutes ses initiatives poursuivent un même objectif : permettre aux jeunes Vietnamiens du Canada de préserver leur identité culturelle, de renforcer leur capacité d'intégration et de conserver un lien fort avec leur pays d'origine.

Les enseignants de vietnamien du CVCEC et du Viet Youth Readiness Hub animent un cours de vietnamien destiné aux enfants de la communauté vietnamienne au Canada. Photo : VNA.
Les enseignants de vietnamien du CVCEC et du Viet Youth Readiness Hub animent un cours de vietnamien destiné aux enfants de la communauté vietnamienne au Canada. Photo : VNA.

Ottawa (VNA) - De l’organisation d’activités culturelles traditionnelles à la mise en place d’un modèle d’enseignement du vietnamien en ligne, en passant par le déploiement de projets de renforcement des capacités destinés aux jeunes d’origine vietnamienne, Phan Thi Quynh Trang contribue activement à aider la jeune génération au Canada à préserver son identité, à enrichir ses connaissances et à renforcer ses liens avec sa terre d’origine.

En tant que mère dont les enfants grandissent au Canada, elle a rapidement pris conscience des difficultés rencontrées par les familles vietnamiennes pour maintenir la langue maternelle et préserver le lien avec la culture ancestrale. De cette préoccupation est née sa volonté de créer un environnement permettant aux enfants d’origine vietnamienne d’apprendre leur langue, de découvrir l’histoire nationale et de cultiver leur attachement au pays.

Phan Thi Quynh Trang est la fondatrice et présidente du Conseil de la culture et de l'éducation Canada-Vietnam (CVCEC). Cette organisation à but non lucratif, fait de la culture un vecteur d'intégration et s'appuie sur l'éducation et la technologie pour autonomiser les jeunes. L'une de ses missions est d'organiser des programmes culturels consacrés aux racines vietnamiennes, à travers des activités présentant l'histoire, les coutumes et les traditions du Vietnam. Ces initiatives permettent aux enfants nés au Canada de mieux connaître leur pays d'origine et aident les familles à préserver ensemble les valeurs culturelles vietnamiennes.

S'adressant au correspondant de la VNA à Ottawa, elle a estimé que, dans une société multiculturelle, l'identité nationale ne fait pas obstacle à l'intégration. Elle en constitue au contraire le socle, en donnant à chacun la confiance nécessaire pour s'ouvrir aux autres cultures. Selon elle, lorsque les jeunes d'origine vietnamienne connaissent leurs racines et sont fiers de leur identité, ils deviennent naturellement des "ambassadeurs culturels", contribuant à faire rayonner l'image du Vietnam et de son peuple auprès de leurs amis internationaux.

Au-delà des activités traditionnelles, Phan Thi Quynh Trang accorde une attention particulière à l’application des technologies dans l’enseignement. Le CVCEC développe actuellement un modèle d’école de vietnamien en ligne intégrant progressivement l’intelligence artificielle (IA), afin d’offrir une plus grande flexibilité d’apprentissage. Ce modèle répond aux réalités d’une communauté vietnamienne répartie dans plusieurs provinces canadiennes, où toutes les localités ne disposent pas de classes en présentiel. L’apprentissage en ligne permet ainsi de réduire les obstacles liés à la distance géographique et aux déplacements des familles.

Autre initiative marquante de Phan Thi Quynh Trang, le projet "Viet Youth Readiness Hub" accompagne les adolescents d'origine vietnamienne dans le développement de leurs compétences, de leur leadership et de leur engagement citoyen. En 2026, il a été retenu par la School of Cities de l'Université de Toronto pour intégrer le programme "Leading Urban Change". Grâce à cette initiative, les jeunes d'origine vietnamienne découvrent les enjeux liés au développement urbain, à l'éducation, aux technologies et à la gouvernance communautaire au Canada. Le programme vise également à créer un réseau de jeunes Vietnamiens dotés des connaissances et des compétences nécessaires, désireux de contribuer à la fois à leur société d'accueil et à leur pays d'origine, le Vietnam.

Selon Phan Thi Quynh Trang, la diplomatie populaire ne passe pas nécessairement par des initiatives d'envergure. Un cours de vietnamien, un programme de soutien à la jeunesse ou un échange avec les autorités locales peuvent déjà contribuer à mieux faire connaître la communauté vietnamienne et le Vietnam. Des cours de vietnamien en ligne aux programmes culturels consacrés aux racines, en passant par les projets d'accompagnement des jeunes, toutes ses initiatives poursuivent un même objectif : permettre aux jeunes Vietnamiens du Canada de préserver leur identité culturelle, de renforcer leur capacité d'intégration et de conserver un lien fort avec leur pays d'origine. -VNA

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