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"Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" sélectionné au Festival international du film de Toronto

Le film vietnamien de fiction historique et d’arts martiaux réalisé par Nguyen Phan Quang Binh a été retenu dans la prestigieuse section Gala Presentations du Festival international du film de Toronto, une sélection qui marque une nouvelle reconnaissance du cinéma vietnamien sur la scène internationale.

"Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh". Photo: BHD
"Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh". Photo: BHD

Hanoï (VNA) - Le long métrage vietnamien "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" (Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor), réalisé par Nguyen Phan Quang Binh, a été invité à participer au Festival international du film de Toronto (TIFF) dans la section Gala Presentations, l'une des plus prestigieuses de cet événement cinématographique de renommée mondiale, selon les informations communiquées par le producteur.

Cette sélection constitue une étape importante tant pour l'équipe du film que pour l'industrie cinématographique vietnamienne, en renforçant sa visibilité sur la scène internationale.

Cette année, parmi les 23 films retenus dans la catégorie Gala Presentations, seuls deux proviennent d'Asie : "The Assassin(s)", du réalisateur sud-coréen Hur Jin-ho, et "Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor", qui représente le Vietnam. Cette sélection témoigne de l'intérêt croissant porté aux productions asiatiques dans les grands festivals internationaux.

À Toronto, le film vietnamien pourra également concourir pour plusieurs distinctions, notamment le People's Choice Award, considéré comme le prix le plus prestigieux du festival, ainsi que pour les récompenses attribuées par la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) et le Réseau pour la promotion du cinéma asiatique (NETPAC).

Avant sa présentation au public international, le long métrage sortira dans les salles obscures vietnamiennes à partir du 28 août, à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Inspiré d’une légende populaire entourant le tombeau de l’empereur Dinh Tien Hoang, premier souverain du Vietnam unifié, "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" retrace la mission périlleuse menée pour protéger le dernier secret du monarque. À travers un récit mêlant fiction historique, arts martiaux et aventure, le film met en scène des valeurs telles que la loyauté, la fraternité, le sacrifice et l’attachement aux traditions nationales.

Le projet est également le fruit d'un partenariat en faveur du développement de l'industrie cinématographique conclu entre la province de Ninh Binh et l'Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA). Le film est coproduit par BHD, Vietnam Media et la plateforme TV360 du groupe Viettel. Sa sélection au TIFF illustre une nouvelle fois le développement du cinéma vietnamien et sa capacité à porter sur les écrans internationaux des œuvres inspirées de l'histoire, du patrimoine et des légendes nationales.

Créé il y a cinquante ans, le Festival international du film de Toronto est considéré comme le plus grand rendez-vous cinématographique d'Amérique du Nord et figure parmi les festivals les plus influents au monde, aux côtés de ceux de Cannes, Venise et Berlin. Chaque année, il accueille près de 500 000 spectateurs, environ 5 000 professionnels du secteur et quelque 2 000 journalistes venus de nombreux pays. Il est également reconnu comme une plateforme de lancement privilégiée pour les films en lice dans la course aux Oscars.

L'édition 2026 du Festival international du film de Toronto se déroulera du 10 au 20 septembre à Toronto, au Canada. -VNA

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