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Une nouvelle pagode vietnamienne inaugurée dans le nord-est de la Thaïlande

L'inauguration de la pagode Hoa Nghiem, intervenant sur le parcours historique du Président Hô Chi Minh et s'inscrivant dans le cadre du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, contribue activement à consolider l'amitié et la coopération bilatérale.

Cérémonie d'inauguration de la pagode Hoa Nghiem dans le district de Phu Luang, province de Loei. Photo: VNA
Cérémonie d'inauguration de la pagode Hoa Nghiem dans le district de Phu Luang, province de Loei. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La pagode Hoa Nghiem a été inaugurée récemment dans le district de Phu Luang, province de Loei, dans le nord-est de la Thaïlande, selon les rites de l'Annam Nikaya, une branche du bouddhisme mahāyāna établie par la communauté vietnamienne à la fin du XVIIIe siècle.

Le choix du district de Phu Luang pour l'implantation de cet édifice revêt une importance historique particulière. Cette localité se situe sur l'itinéraire qu'emprunta le Président Ho Chi Minh en 1928, de la province de Phichit à celle d'Udon Thani, alors qu'il menait des activités révolutionnaires en Thaïlande.

Dans son allocution, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, a souligné que la pagode Hoa Nghiem est une œuvre culturelle majeure symbolisant la solidarité et les efforts conjoints de la communauté vietnamienne en Thaïlande, tout en bénéficiant du soutien des habitants et des autorités locaux. Le diplomate a précisé que cette inauguration, intervenant sur le parcours historique du Président Hô Chi Minh et s'inscrivant dans le cadre du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, contribue activement à consolider l'amitié et la coopération bilatérale.

Le consul général s'est déclaré convaincu que la pagode Hoa Nghiem deviendrait un lieu de rencontre entre l'histoire et la culture, contribuant à préserver la mémoire des activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh en Thaïlande. Elle répondra également aux besoins culturels et spirituels de la communauté vietnamienne ainsi que de la population locale, tout en favorisant les échanges et les liens d'amitié entre les deux peuples.

La cérémonie a été ponctuée de plusieurs rituels traditionnels, notamment des rites de consécration, des cérémonies de transfert de mérites et la plantation d'arbres commémoratifs à l'occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. L'événement a rassemblé de nombreux dignitaires des traditions bouddhistes mahāyāna et theravāda, ainsi que des centaines de fidèles thaïlandais et de ressortissants vietnamiens.

Construite sur un terrain offert par Mme Ngamsri Sukhumphan, une Thaïlandaise d'origine vietnamienne, la pagode a pu voir le jour grâce à son don initial de 800 000 bahts (environ 24 600 dollars). Tout au long du chantier, le projet a continué de bénéficier du soutien financier de nombreuses associations et de particuliers de la communauté vietnamienne locale, témoignant d'une volonté commune de préserver l'identité culturelle et les traditions spirituelles du Vietnam à l'étranger. -VNA

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