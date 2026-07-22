Culture-Sports

Gia Lai mettra les arts martiaux traditionnels vietnamiens à l'honneur

Le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam rassemblera, du 2 au 5 août à Gia Lai, plus de 250 maîtres et pratiquants venus de neuf pays, aux côtés de 43 délégations vietnamiennes.

Conférence de presse sur la 9e édition du Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam - Gia Lai 2026. Photo: nhandan.vn
Conférence de presse sur la 9e édition du Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam - Gia Lai 2026. Photo: nhandan.vn

Gia Lai (VNA) – Placée sous le thème « Arts martiaux traditionnels vietnamiens – Une tradition qui rayonne », la 9e édition du Festival international des arts martiaux traditionnels du Vietnam - Gia Lai 2026 se tiendra du 2 au 5 août dans le quartier de Quy Nhon et dans plusieurs localités de la province de Gia Lai.

Lors d'une conférence de presse organisée le 21 juillet, le Comité populaire provincial a présenté les principales activités de cet événement culturel et sportif.

Selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, le festival réunira seize délégations internationales venues de neuf pays, soit plus de 250 maîtres et pratiquants, aux côtés de 43 délégations vietnamiennes.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 2 août sur la place Nguyen Tat Thanh et sera suivie d'un riche programme d'activités. Les participants assisteront notamment à des cérémonies commémoratives au sanctuaire Dai Kinh Thien et au musée Quang Trung, à des démonstrations d'arts martiaux, à des échanges techniques ainsi qu'à des circuits permettant de découvrir les sites historiques et les paysages emblématiques de la région. Une exposition photographique consacrée aux différentes écoles d'arts martiaux viendra clôturer le festival.

Cette édition bénéficiera de la participation de la Fédération vietnamienne et de la Fédération mondiale des arts martiaux traditionnels du Vietnam, qui organiseront plusieurs activités professionnelles, dont une formation destinée aux arbitres internationaux, des examens de passage de grades nationaux et internationaux ainsi que le 15e Championnat ouvert des clubs d'arts martiaux traditionnels vietnamiens.

Afin d'offrir aux visiteurs les meilleures conditions d'accueil, les autorités de Gia Lai renforceront les contrôles de la qualité des services d'hébergement, de restauration et de transport afin d'éviter toute hausse injustifiée des prix.

Parallèlement, l'Association du tourisme et les entreprises locales proposeront des réductions tarifaires ainsi que des offres préférentielles aux délégations participantes et aux visiteurs.

S'exprimant lors de la conférence de presse, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Thanh Lich, a souligné que les arts martiaux traditionnels constituent non seulement un patrimoine culturel, mais aussi l'un des piliers de l'« économie du patrimoine », l'un des cinq axes stratégiques de développement de la province de Gia Lai. Selon elle, la participation de nombreuses délégations internationales reflète l'attrait des arts martiaux traditionnels vietnamiens et devrait contribuer au succès de cette 9e édition. -VNA

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