Société

Les nouvelles offres ferroviaires stimulent la fréquentation des trains

Les nouvelles offres, notamment les trains touristiques, patrimoniaux et spécialisés, soutiennent la croissance du trafic voyageurs et des recettes du secteur ferroviaire vietnamien.

Les nouvelles offres, notamment les trains touristiques, patrimoniaux et spécialisés, soutiennent la croissance du trafic voyageurs et des recettes du secteur ferroviaire vietnamien. Photo: VietnamPlus
Les nouvelles offres, notamment les trains touristiques, patrimoniaux et spécialisés, soutiennent la croissance du trafic voyageurs et des recettes du secteur ferroviaire vietnamien. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) – Le secteur ferroviaire vietnamien enregistre une croissance de son trafic voyageurs et de son chiffre d'affaires grâce au lancement de nouveaux services, notamment des trains touristiques, des trains patrimoniaux et des trains spécialisés.

Mis en service en mai 2025, le train haut de gamme Hoa Phuong Do reliant Hanoï à Hai Phong a effectué près de 3.000 trajets et transporté environ 1,33 million de passagers, selon la branche des transports ferroviaires de Hai Phong.

Quatre allers-retours sont actuellement assurés chaque jour entre Hanoï et Hai Phong. Les week-ends et les jours fériés, l'affluence restant élevée, des trains supplémentaires sont régulièrement mis en circulation.

Sur la ligne Hue-Da Nang, deux allers-retours quotidiens du train patrimonial « Voyage au cœur des patrimoines du Centre », lancé en mars 2026 au tarif de 220.000 dôngs par trajet, attirent également un grand nombre de voyageurs.

Le train marque un arrêt à Lang Co, permettant aux passagers de prendre des photos et d'admirer les paysages spectaculaires du col de Hai Van. À bord, des spectacles musicaux gratuits ainsi que des stands de spécialités culinaires du Centre sont proposés aux voyageurs.

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Sur la ligne Hue-Da Nang, deux allers-retours quotidiens du train patrimonial « Voyage au cœur des patrimoines du Centre », attirent un grand nombre de voyageurs. À bord, des spectacles musicaux gratuits ainsi que des stands de spécialités culinaires du Centre sont proposés aux voyageurs. Photo: VietnamPlus

Le train spécialisé transportant les fonctionnaires entre Hai Duong et Hai Phong a, pour sa part, accueilli plus de 170.000 passagers en près de 400 trajets au cours de ses neuf premiers mois d'exploitation, avec un taux d'occupation supérieur à 90 %.

De même, le train affrété pour les médecins et le personnel de l'Hôpital Bach Mai sur la liaison Hanoï-Phu Ly, mis en service le 26 juin, affiche un taux de remplissage élevé, avec environ 400 passagers par trajet les jours ouvrables. Ce modèle de location d'un train entier garantit les recettes tout en réduisant le temps de déplacement du personnel médical.

Selon les statistiques de la Compagnie nationale des chemins de fer du Vietnam (VNR), le réseau ferroviaire a transporté environ 3,9 millions de voyageurs au premier semestre 2026, soit une hausse de 5,2 % par rapport à la même période de 2025.

Certaines lignes ont enregistré une progression à deux chiffres de leurs recettes, notamment Hanoï-Lao Cai (+27 %), Hanoï-Da Nang (SE19/20, +12 %) et Hanoï-Hai Phong (+12 %). Sur la liaison Hue-Da Nang, le train patrimonial a vu son nombre de voyageurs augmenter de 11 % et ses recettes de 41 %. Par ailleurs, 13 trains affrétés (charter) ont transporté plus de 5.400 passagers, générant plus de 16 milliards de dôngs de recettes.

« Malgré la hausse des prix du carburant, les activités de transport ont enregistré des résultats positifs au premier semestre 2026 grâce au lancement de nombreux nouveaux produits et services qui ont renforcé l'attractivité du train », a souligné un responsable de la VNR.

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Selon les statistiques de la Compagnie nationale des chemins de fer du Vietnam (VNR), le réseau ferroviaire a transporté environ 3,9 millions de voyageurs au premier semestre 2026, soit une hausse de 5,2 % par rapport à la même période de 2025. Photo: VietnamPlus


Dans les prochains mois, la VNR poursuivra le développement des trains touristiques, des trains charter, des trains spécialisés et des liaisons de courte distance, tout en associant davantage le transport ferroviaire aux activités touristiques, à l'hébergement et aux visites afin de renforcer l'attractivité du rail.

Selon la VNR, au premier semestre 2026, la production consolidée de la compagnie a dépassé 5.400 milliards de dôngs, soit 104 % du niveau enregistré un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a atteint plus de 5.200 milliards de dôngs, en hausse de 4,1 %, tandis que le bénéfice après impôts a dépassé 180 milliards de dôngs, représentant 151 % de l'objectif annuel. Le transport est resté le principal moteur de croissance, avec un chiffre d'affaires de près de 3.000 milliards de dôngs, en progression de 8,8 %. -VNA

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