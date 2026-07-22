Société

Démantèlement d’un important trafic de drogue : plus de 15 000 comprimés de drogue de synthèse et un pain d'héroïne saisis

Deux individus ont été arrêtés et 15 200 comprimés de drogue de synthèse et un pain d'héroïne ont été saisis lors d'un démantèlement d'un important trafic de drogue à Nghe An.

Luong Van Thoi (né en 1997), résidant dans le village de Tan Tien, commune de Chieu Luu, province de Nghe An, a été arrêté. Photo : VNA
Luong Van Thoi (né en 1997), résidant dans le village de Tan Tien, commune de Chieu Luu, province de Nghe An, a été arrêté. Photo : VNA

Nghe An (VNA) - Les gardes-frontières de la province de Nghe An en coordination avec les forces compétentes ont démantelé avec succès, l’affaire spéciale NA 126.3, menant à l'arrestation de deux individus et à la saisie de 15 200 comprimés de drogue de synthèse et d'un pain d'héroïne le 21 juillet.

Plus précisément, vers 22h15 le 20 juillet, dans le village de Tien Tieu, commune de Nam Can, les gardes-frontières de Nghe An et le Poste de gardes-frontières du poste frontalier international de Nam Can, en collaboration avec les Douanes de Nam Can, ont appréhendé en flagrant délit Luong Van Thoi, né en 1997 et résidant dans la commune de Chieu Luu, province de Nghe An, pour transport illégal de stupéfiants.

Sur les lieux, les forces de l’ordre ont saisi 60 paquets contenant 12 000 comprimés de drogue de synthèse et un pain d’héroïne.

Auparavant, lors de la première phase de cette opération le 18 juillet, les gardes-frontières de Nghe An avaient arrêté Xong Nhia Xenh, né en 1995 et originaire de la province lao de Houaphan, alors qu’il transportait illégalement 3 200 comprimés de drogue de synthèse du Laos vers le Vietnam pour la vente.

Au total, à l'issue des deux phases de l’affaire NA 126.3, les gardes-frontières de Nghe An et les forces compétentes ont interpellé deux suspects et saisi 15 200 comprimés de drogue de synthèse et un pain d'héroïne.

L'enquête se poursuit. -VNA

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