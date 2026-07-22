Société

Accident à Dông Nai : le PM ordonne une enquête immédiate et un renforcement de la sécurité routière

Le Premier ministre a ordonné une enquête urgente sur les causes de l’incendie d’un autocar survenu dans la province de Dông Nai, qui a fait sept morts et plusieurs blessés, tout en exigeant des mesures strictes pour prévenir de nouveaux drames similaires.

La carcasse calcinée de l'autocar est remorquée pour les besoins de l'enquête. Photo: VNA
La carcasse calcinée de l'autocar est remorquée pour les besoins de l'enquête. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a demandé aux autorités compétentes de mener sans délai une enquête approfondie sur les causes de l’accident de la route particulièrement grave survenu dans la nuit du 21 juillet dans la province de Dông Nai (Sud), à la suite de l’incendie d’un autocar ayant coûté la vie à sept personnes.

Cette directive figure dans le télégramme officiel n°51/CĐ-TTg, signé le 21 juillet par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc au nom du chef du gouvernement et adressé aux ministères de la Sécurité publique et de la Construction, ainsi qu’aux autorités des provinces de Dông Nai et de Khanh Hoa.

Selon un rapport du Département de la police de la circulation relevant du ministère de la Sécurité publique, l’accident s’est produit à 2h00 du matin au point kilométrique 1839 de la Route nationale 1A, dans la commune de Hung Thinh, à Dông Nai. L’autocar immatriculé 50E-447.02, appartenant à la société Nam Lu Trading and Transport Co., Ltd., basée dans la province de Khanh Hoa, a pris feu après avoir percuté un talus. Le bilan fait état de sept morts et de plusieurs blessés.

Les premières constatations indiquent que le conducteur se serait assoupi, aurait perdu le contrôle de la vitesse du véhicule avant de heurter le talus.

Dès qu’il a été informé du drame, le Premier ministre a adressé ses condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a également demandé aux autorités de Dông Nai, aux forces de police et aux services de santé d’intervenir rapidement afin de porter secours aux victimes et de limiter les conséquences de l’accident.

Il a chargé les autorités de Dông Nai de mobiliser sans délai toutes les ressources médicales nécessaires pour assurer la prise en charge des blessés et d’apporter un soutien matériel et moral aux victimes ainsi qu’aux familles des personnes décédées.

Par ailleurs, il a demandé de vérifier la mise en œuvre du télégramme officiel n°48/CĐ-TTg du 17 juillet 2026 relatif au renforcement de la sécurité routière, publié après un précédent accident particulièrement grave survenu sur un axe autoroutier reliant Hanoï à la province de Thanh Hoa. Les autorités devront établir les responsabilités des organismes et des personnes concernées si des retards dans l’application des directives gouvernementales ont contribué à la survenue d’un accident présentant des causes similaires.

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Des responsables de Dông Nai rendent visite à une victime de l’accident. Photo: VNA

Le gouvernement a également ordonné aux autorités de Dông Nai et de Khanh Hoa de procéder à un contrôle complet du respect de la réglementation applicable aux activités de transport routier par l’entreprise exploitante, le propriétaire du véhicule et le conducteur. Les vérifications porteront notamment sur l’état de sécurité du véhicule, le respect des temps de conduite du chauffeur ainsi que les activités de contrôle et de sanction des infractions sur les réseaux routiers locaux.

Le ministère de la Sécurité publique a reçu pour instruction de diriger une enquête rapide afin de déterminer les responsabilités du conducteur, du propriétaire du véhicule et de l’entreprise de transport, et d’appliquer strictement les dispositions prévues par la loi en cas de manquement.

Enfin, les ministères de la Sécurité publique et de la Construction sont appelés à poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues dans le télégramme officiel n°48/CĐ-TTg, en renforçant notamment le contrôle des activités de transport de voyageurs et de marchandises, en particulier celles effectuées de nuit, afin de prévenir la répétition de tragédies similaires. -VNA

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