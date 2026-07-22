Hanoï ouvre une Semaine du film en hommage aux Héros morts pour la Patrie

Hanoï (VNA) – La cérémonie d'ouverture de la Semaine du film organisée à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2026) s'est tenue dans la soirée du 21 juillet au Centre national du cinéma à Hanoï.



Le long métrage « Đừng đốt » (Don't Burn ou Ne brûle pas), réalisé par l'Artiste du Peuple Dang Nhat Minh et produit par le Studio de l'Association du cinéma du Vietnam, a été projeté en ouverture.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a rappelé que le 27 juillet constitue chaque année une occasion pour le Parti, l'État, le peuple et l'armée de rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie, ainsi que d'exprimer leur reconnaissance envers les invalides de guerre, les malades de guerre, les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et les générations qui se sont sacrifiées pour l'indépendance nationale. Il a souligné que le mois de juillet est également un moment propice pour se tourner vers l'histoire et honorer ceux qui ont consacré leur jeunesse, voire leur vie, à la paix, à l'indépendance et à la réunification du pays.



Selon lui, les œuvres sélectionnées se distinguent par leur valeur idéologique et artistique. Elles retracent les années de guerre, mettent en lumière l'image des soldats, des mères, des épouses et des jeunes volontaires ayant consenti d'immenses sacrifices pour la Patrie, et transmettent des valeurs de patriotisme, de courage et de responsabilité.



Le vice-ministre s'est déclaré convaincu que cette Semaine du film contribuera à renforcer la reconnaissance du public envers les générations précédentes. Pour les jeunes, ces films constitueront de précieuses leçons d'histoire, les aidant à mieux mesurer le prix de la paix et de la liberté.



Organisée du 21 au 28 juillet par le Département du cinéma, en coordination avec plusieurs distributeurs et exploitants de salles, cette Semaine du film se distingue par la participation, pour la première fois, de l'ensemble du réseau des cinémas commerciaux du pays à un programme national de projections gratuites en hommage aux Héros morts pour la Patrie et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.



Après Hanoï, les cérémonies d'ouverture de la Semaine du film dans le Sud et le Centre se tiendront respectivement à Hô Chi Minh-Ville le 22 juillet et à Ha Tinh le 23 juillet.



La sélection comprend plusieurs œuvres emblématiques, dont « Đừng đốt » (Don't Burn), « Chị Tư Hậu » (Mrs.Tu Hau) ou « Thanh âm vượt đại dương » (Sound Across the Ocean).



En marge des projections, le Département du cinéma organisera également des remises de cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales.



Du 22 au 24 juillet, les salles participantes proposeront deux séances gratuites par jour, à 10 heures et à 16 heures. Le programme sera également diffusé à grande échelle par Viettel Telecom, la plateforme TV360 ainsi que par les équipes de projection mobile des centres culturels des provinces et des villes du pays. -VNA