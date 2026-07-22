La presse laotienne salue le génie stratégique de la campagne de Dien Bien Phu

Vientiane (VNA) - À l'approche du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 – 27 juillet 2027), le Magazine de la Défense nationale du Laos (National Defence Magazine) a publié un éditorial affirmant que « la campagne de Dien Bien Phu représente l'apogée de la stratégie militaire et constitue une leçon historique pour la défense de la Patrie par l'Armée populaire du Vietnam ».



L'article souligne que, dans l'histoire militaire mondiale du XXe siècle, la campagne de Dien Bien Phu de 1954 n'a pas seulement été une victoire éclatante ayant entraîné l'effondrement du système du colonialisme classique des puissances impérialistes occidentales, mais qu'elle est également entrée dans l'histoire comme le « sommet de la stratégie militaire » de l'Armée populaire du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Ho Chi Minh. Cette victoire ne résultait pas uniquement du courage des combattants ni de la supériorité de l'armement, mais de la combinaison remarquable entre la théorie militaire marxiste-léniniste, l'intelligence vietnamienne et un patriotisme indomptable. Elle demeure une source d'enseignements précieuse pour la défense nationale à l'époque actuelle.



L'article affirme ensuite que la campagne constitue un exemple de génie stratégique, dont l'élément décisif fut le changement d'orientation stratégique et la détermination des dirigeants militaires. Ce qui fait de cette campagne un sommet de l'art militaire est la décision résolue du général Vo Nguyen Giap de modifier la stratégie opérationnelle en passant de « l'attaque rapide, la victoire rapide » à « l'attaque méthodique, la progression sûre ». Ce changement stratégique répondait parfaitement aux réalités du champ de bataille, le camp retranché français de Dien Bien Phu étant alors considéré comme une véritable « forteresse d'acier », dotée d'une puissance de feu sans précédent.



L'article estime également que la grande solidarité de l'Alliance de combat Laos-Vietnam a constitué un facteur déterminant de la victoire. Le succès de Dien Bien Phu ne peut être dissocié de la coordination stratégique entre les armées et les peuples des deux pays. Afin d'alléger la pression sur le front de Diên Biên Phu et d'empêcher les forces françaises d'y envoyer des renforts, l'Armée de libération populaire lao (à l'époque) a coordonné ses actions avec les volontaires vietnamiens en lançant des campagnes de libération dans le Nord, le Centre et le Sud du Laos, notamment les campagnes de Sam Neua et de Thakhek–Siphandone.



S'agissant des enseignements historiques pour la défense de la Patrie dans le contexte actuel, l'article estime que ce « sommet de la stratégie militaire » qu'a représenté la campagne de Dien Bien Phu offre des leçons théoriques et pratiques toujours pertinentes pour la défense nationale.



La première leçon consiste à maintenir fermement la doctrine de la guerre populaire tout en l'adaptant aux exigences de la nouvelle époque.



La deuxième est de développer l'art militaire ainsi que la science militaire moderne.



La troisième est de construire une armée solide sur les plans politique, idéologique et organisationnel.



La quatrième est de renforcer la solidarité de l'Alliance de combat ainsi que la coopération en matière de défense.



L'article conclut que les enseignements historiques de la campagne demeureront un guide précieux et une puissante source d'inspiration pour les Armées populaires du Laos et du Vietnam. Ils contribueront à renforcer des forces armées modernes et puissantes, prêtes à déjouer toutes les tentatives de déstabilisation des forces hostiles et à défendre durablement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun des deux pays. - VNA

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