Politique

Vietnam-Japon : les deux partis au pouvoir veulent approfondir leur partenariat

Le Vietnam et le Japon souhaitent renforcer les relations entre leurs partis au pouvoir afin de soutenir la mise en œuvre du Partenariat stratégique global, avec un accent particulier sur la coopération dans les technologies de pointe, l'innovation, la transformation numérique et les échanges entre collectivités locales et parlementaires.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu mardi 21 juillet à Hanoï Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, en visite de travail au Vietnam du 20 au 23 juillet.

Tran Cam Tu a félicité le PLD pour ses récents succès politiques, notamment sa victoire aux élections législatives du début de l'année 2026, tout en remerciant les dirigeants du parti japonais pour leurs messages de félicitations adressés au PCV à l'issue de son 14e Congrès national.

Le dirigeant vietnamien a présenté les principaux acquis socio-économiques du pays, la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que les progrès réalisés dans la réforme et la rationalisation de l'appareil politique. Il a réaffirmé que le Vietnam considérait de manière constante le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et de long terme, tout en soutenant son rôle dans la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement, tant dans la région que dans le monde.

Se félicitant de l'essor remarquable des relations vietnamo-japonaises ces dernières années, il a souligné que la visite au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, en mai dernier, avait ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines clés tels que l'économie, l'énergie, les sciences et les technologies ainsi que l'innovation.

Il a proposé de renforcer et d'approfondir les relations entre les deux partis au pouvoir, qu'il a qualifiées de fondement essentiel du développement des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon. Il a également suggéré d'établir un mécanisme d'échanges annuels entre les deux partis, ainsi qu'entre leurs organes spécialisés.

Le permanent du Secrétariat a également appelé à développer la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité, à intensifier les échanges entre jeunes parlementaires et élus locaux, ainsi qu'à multiplier les groupes parlementaire d'amitié Vietnam-Japon dans les collectivités japonaises. Il a par ailleurs souhaité que le PLD continue de soutenir des conditions de travail, d'études et de vie favorables pour la communauté vietnamienne, forte de près de 700 000 personnes au Japon.

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Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu (gauche) reçoit le 21 juillet à Hanoï Hagiuda Koichi, secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon. Photo: VNA

Les deux parties se sont félicitées du développement rapide et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon, en particulier des relations entre le PCV et le PLD. Elles ont convenu de coordonner étroitement la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux pays, notamment en renforçant les liens et la sécurité économiques, la coopération scientifique et technologique, ainsi que les projets dans des domaines émergents tels que la transformation numérique, la transition verte, l'innovation, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA). Elles ont été unanimes à accélérer la signature d'un accord de coopération entre le PCV et le PLD et de mettre rapidement en place un mécanisme d'échanges périodiques entre les deux partis au pouvoir.

Hagiuda Koichi a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV et pour la mise en place de sa nouvelle direction. Il a salué les performances économiques et les réformes administratives du pays, tout en réaffirmant le soutien du PLD, du gouvernement japonais et des forces politiques japonaises au renforcement du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le responsable japonais a enfin souligné le rôle des groupes parlementaires d'amitié dans le développement des relations bilatérales et s'est engagé à coopérer activement à l'organisation du deuxième Forum de coopération entre les collectivités locales du Vietnam et du Japon, prévu en septembre 2026. Il a également assuré que le Japon continuerait de créer un environnement favorable à la vie, aux études et au travail de la communauté vietnamienne. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Tran Cam Tu #PCV #PLD #Japon
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