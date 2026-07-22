Société

Da Nang accueille l'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice"

L'exposition présente au public plus de 400 images, documents et objets illustrant la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. Les éléments exposés mettent en lumière les efforts de l'État, de l'armée, des associations, des entreprises et des citoyens pour surmonter les séquelles de la guerre et venir en aide aux victimes.

L'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice" Da Nang 2026 au Musée de Da Nang. Photo: VNA
L'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice" Da Nang 2026 au Musée de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L'exposition "Agent Orange – Conscience et Justice" Da Nang 2026 a ouvert ses portes le 22 juillet au Musée de Da Nang.

L'événement est coorganisé par l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam, le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'Arme chimique, avec la participation du Centre national d'action pour le traitement des produits chimiques toxiques et de l'environnement (NACCET), ainsi que plusieurs organismes civils et militaires.

L'exposition présente au public plus de 400 images, documents et objets illustrant la catastrophe de l'agent orange au Vietnam. Les éléments exposés mettent en lumière les efforts de l'État, de l'armée, des associations, des entreprises et des citoyens pour surmonter les séquelles de la guerre et venir en aide aux victimes.

L'exposition s'articule autour de plusieurs thèmes, notamment la tragédie de l'agent orange, la prise en charge des conséquences chimiques après la guerre, les activités de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam et le parcours pour la justice, les exemples de résilience et le soutien des donateurs. Elle présente également des photographies et des objets illustrant les activités de remédiation des conséquences des substances chimiques toxiques menées par la Région militaire 5, la ville de Da Nang et les unités concernées. L'exposition met en outre en lumière le projet "Soutien à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par les épandages d'agent orange", mis en œuvre par le NACCET.

Le général de division Nguyen Huu Chinh, président de l'Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam, indique que l'exposition s'inscrit dans le cadre des activités commémorant les 65 ans de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam (1961-2026) et la Journée des invalides de guerre et martyrs du Vietnam (27 juillet 1947). Da Nang compte actuellement plus de 37 700 anciens combattants bénéficiant de politiques de soutien, dont environ 4 790 personnes contaminées et près de 17 350 individus affectés.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a rappelé que la ville a mobilisé d'importantes ressources de la société afin de fournir des soins de santé, de soutenir les moyens de subsistance, d'améliorer les conditions de vie et de favoriser l'inclusion des victimes de l'agent orange au sein de la communauté. Dans les temps à venir, la ville poursuivra ses efforts de sensibilisation et de mobilisation des organisations et des particuliers, au Vietnam comme à l'étranger, afin qu'ils contribuent à atténuer les souffrances causées par l'agent orange et soutiennent le combat pour la justice en faveur des victimes.

À cette occasion, l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange/dioxine, en partenariat avec plusieurs organisations et entreprises, a annoncé une aide de plus de 1,42 milliard de dôngs destinée à financer la construction de logements et à soutenir les moyens de subsistance des familles touchées.

L'exposition se tient au Musée de Da Nang jusqu'au 21 août et reste accessible en ligne sur les sites www.trienlamdacam.vn, www.vana.org.vn et htttps://binhchunghoahoc.vn. -VNA

#Agent orange/dioxine
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