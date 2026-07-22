📝 Édito: Pour une prospérité durable fondée sur les valeurs humaines

Hanoï (VNA) - Dans son discours d'ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a mis l'accent sur un principe à forte portée humaniste et stratégique : « Il ne faut pas que la richesse matérielle s'accompagne d'un appauvrissement de la culture, de l'éthique ou de la solidarité humaine ; il ne faut pas non plus que la croissance accentue les inégalités ou marginalise les personnes les plus vulnérables ».



Alors que le Vietnam vise une croissance à deux chiffres et accélère le développement des sciences, des technologies, de la transformation numérique et de l'économie de la connaissance, ce message réaffirme une philosophie de développement claire. Il ne s'agit pas seulement de créer des richesses matérielles, mais aussi d'améliorer la qualité de vie et de bâtir une société plus humaine, où chacun peut s'épanouir pleinement.



L'un des principaux messages du discours de To Lam ne réside donc pas uniquement dans l'objectif de croissance économique, mais aussi dans la place accordée à la culture au même niveau que les autres objectifs de développement. Le principe consistant à placer l'être humain au centre, la culture au fondement et le droit ainsi que la discipline au rang de piliers traduit une nouvelle vision du développement, tournée vers la qualité de vie, le bonheur de la population et l'épanouissement de chacun.

Des bénéficiaires de politiques sociales et des ménages en difficulté font leurs achats dans un « supermarché à 0 dông » lors de la cérémonie de lancement du Mois de l’action humanitaire 2026. Photo : VNA

Selon Trieu Thi Thanh Binh, vice-présidente permanente de l'Association des journalistes de la province de Phu Tho, les orientations définies par le dirigeant To Lam répondent concrètement aux exigences de la nouvelle phase de développement du pays et fixent clairement les priorités pour les temps à venir.



À ses yeux, le principe selon lequel la société ne doit pas s'enrichir matériellement au détriment de la culture, de l'éthique et de la solidarité humaine constitue une exigence fondamentale du développement national. La croissance économique améliore les conditions de vie matérielles, mais une quête du profit au détriment des valeurs culturelles, morales et humaines ne pourrait conduire à un développement durable.



Une société développée ne se mesure pas uniquement à la hauteur de ses immeubles, à son rythme de croissance ou à son revenu moyen par habitant. Elle se juge également à la qualité des relations entre les citoyens, au sens des responsabilités envers la collectivité et à la capacité de préserver les valeurs traditionnelles. Le développement économique doit donc aller de pair avec le renforcement de la culture, de l'éthique et de la solidarité humaine.



Parallèlement au développement économique, les politiques de protection sociale sont déployées à l'échelle nationale afin de placer les citoyens au cœur du développement. Le gouvernement et les autorités locales poursuivent le programme national d'élimination des logements précaires, permettant aux ménages pauvres, aux ménages proches du seuil de pauvreté et aux bénéficiaires des politiques sociales de disposer d'un logement sûr et stable.



Le développement du logement social en faveur des personnes à faibles revenus et des travailleurs des zones industrielles constitue également une mission importante. Lors d'une réunion de travail avec le Comité du Parti du gouvernement, le 19 mai 2026, le dirigeant To Lam a rappelé que garantir un logement décent à la population relevait de la nature même du régime. Il a également affirmé que le logement social devait s'inscrire dans une stratégie de long terme au service de l'équité sociale.

Les travaux de construction d’un projet de logements sociaux à Tuyen Quang s’accélèrent. Photo : VNA

Selon la Confédération générale du travail du Vietnam, les syndicats poursuivront, au cours de la période 2026-2030, la mise en œuvre de projets de logements sociaux dans plusieurs localités. D'ici à 2030, une quinzaine de projets représentant près de 10.000 appartements devraient être réalisés. Le gouvernement met également en œuvre le programme de construction d'un million de logements sociaux destinés aux personnes à faibles revenus et aux travailleurs des zones industrielles pour la période 2021-2030.



Outre le logement, la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics illustre également cette approche centrée sur l'être humain. Cette politique favorise l'égalité des chances en matière d'éducation, réduit les écarts entre les régions et contribue à former une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le développement d'un pays ne se mesure pas seulement à son rythme de croissance économique, mais aussi à l'investissement consacré à l'éducation, au savoir et à l'égalité d'accès aux opportunités.



Enseignante retraitée dans la commune de Bac Lung, dans la province de Bac Ninh, Mme Thoi confie : « Ces derniers temps, de nombreuses politiques ont été mises en place en faveur de la population, dont un grand nombre de citoyens bénéficient directement. Je soutiens pleinement la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics. Cette mesure recueille un large soutien de la société. Elle est conforme aux valeurs du régime, aux orientations du Parti et de l'État en matière d'éducation ainsi qu'à la tendance générale du développement, ce qui réjouit de nombreuses familles ».



Le message du dirigeant To Lam ne s'adresse donc pas uniquement aux décideurs. Il constitue également un rappel adressé à chaque citoyen. Toute politique de développement doit placer l'être humain au centre de ses priorités. Chaque famille doit préserver ses valeurs. L'école doit former la personnalité des jeunes. Chaque responsable doit faire de l'éthique le fondement de son action.



La plus grande richesse d'une nation ne réside pas uniquement dans ses performances économiques. Elle se trouve aussi dans la qualité des personnes qui la composent, dans leur solidarité et dans l'identité culturelle nationale. Les progrès du Vietnam continueront ainsi de s'appuyer sur les valeurs humanistes qui forgent son identité depuis des millénaires. -VNA