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Le Vietnam propose des orientations pour renforcer les relations ASEAN–États-Unis

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a appelé l’ASEAN et les États-Unis à favoriser un commerce et des investissements ouverts, transparents et mutuellement bénéfiques, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle...

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA

Manille (VNA) – Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a participé le 22 juillet à la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - États-Unis.

L’événement était coprésidé par le Cambodge, coordinateur des relations ASEAN - États-Unis, et les États-Unis.

Les ministres ont constaté que le Partenariat stratégique global ASEAN–États-Unis continuait de se développer de manière positive après l’achèvement du Plan d’action 2021-2025. Les deux parties sont convenues de finaliser dans les meilleurs délais un programme de travail global destiné à mettre en œuvre la Déclaration de vision commune ASEAN - États-Unis pour la nouvelle période. Elles entendent également marquer le 50e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue ASEAN–États-Unis en 2027 par une série d’activités commémoratives, parmi lesquelles pourrait figurer un sommet commémoratif.

Les ministres sont convenus de continuer à approfondir les relations économiques entre l’ASEAN et les États-Unis en renforçant leur coopération dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Ils ont également souligné l’importance d’intensifier les échanges entre les peuples, la coopération en matière d’éducation et de formation, le développement des ressources humaines, la santé et la gestion des catastrophes.

Prenant la parole lors de la réunion, le ministre Le Hoai Trung a salué l’engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région, tout en appelant les deux parties à finaliser rapidement et à mettre en œuvre efficacement le nouveau programme de travail global.

Sur le plan économique, il a proposé que l’ASEAN et les États-Unis favorisent un commerce et des investissements ouverts, transparents et mutuellement bénéfiques, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transition énergétique et de l’interconnexion des réseaux énergétiques régionaux.

Le ministre a également invité les États-Unis à poursuivre leur soutien à la coopération dans la sous-région du Mékong, notamment dans les domaines de la gestion des ressources en eau, de l’adaptation au changement climatique, du développement d’infrastructures durables et de la formation des ressources humaines.

Abordant les questions régionales et internationales, Le Hoai Trung a souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international. Il a salué le soutien continu des États-Unis à la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale et les a appelés à continuer de contribuer à l’édification d’une architecture régionale ouverte, inclusive, transparente, résiliente et fondée sur des règles, dans laquelle l’ASEAN joue un rôle central.

Concernant la situation au Moyen-Orient, le ministre a appelé les parties à promouvoir le dialogue et à rétablir la sécurité et la fluidité de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Il a également souligné l’importance de garantir la liberté de navigation conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA

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