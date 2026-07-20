International

Banyuwangi, modèle indonésien d’économie bleue présenté au Forum bleu ASEAN-ID

L'Indonésie entend promouvoir son modèle d'économie bleue durable comme une source d'inspiration pour les pays de l'ASEAN, afin de renforcer la coopération régionale et d'encourager une gestion durable des ressources marines.

Banyuwangi, modèle indonésien d’économie bleue présenté au Forum bleu ASEAN-ID

Jakarta (VNA) - L’Indonésie a présenté le modèle d’économie marine durable de la régence de Banyuwangi, dans la province de Java oriental, comme un exemple de bonne pratique lors du Forum bleu ASEAN-ID. Cet événement avait pour objectif de renforcer la coopération régionale et de promouvoir une approche plus large du développement durable des océans au sein de l’ASEAN.

Organisé les 17 et 18 juillet par le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, en collaboration avec le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, le forum a réuni des représentants des États membres de l’ASEAN ainsi que des partenaires du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et du Forum des îles du Pacifique (PIF).

Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, Banyuwangi a été choisi pour son succès dans la conciliation de la conservation marine, du développement de la pêche, du tourisme durable, du soutien aux petites entreprises et de l’amélioration des conditions de vie des communautés côtières.

Les autorités indonésiennes espèrent que ce modèle servira d'exemple concret dont les pays de la région pourront s'inspirer et qu'ils pourront reproduire.

Outre les échanges consacrés à la gestion durable des ressources marines, à l’économie bleue et au renforcement de la coopération régionale, les participants ont effectué des visites de terrain au village de pêcheurs de Merah Putih et dans la zone de conservation marine de Bangsring. Ils ont pu y découvrir un modèle de tourisme marin fondé sur la préservation des écosystèmes, le développement des moyens de subsistance et l’autonomisation des communautés locales.-VNA

#économie bleue #Forum bleu #ASEAN-ID #Indonésie
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo d'illustration: VNA

Le Cambodge renforce sa coopération aéronautique avec la Chine

La compagnie nationale Air Cambodia a commandé 20 avions C909 auprès du constructeur chinois COMAC, tandis que les autorités cambodgiennes de l'aviation civile ont conclu un accord de coopération avec le groupe chinois afin de soutenir l'exploitation de cet appareil et de développer les capacités du secteur aéronautique.

Singapour : les exportations hors pétrole progressent de 20,7 %, portées par l'électronique

Singapour : les exportations hors pétrole progressent de 20,7 %, portées par l'électronique

Les exportations domestiques hors pétrole de Singapour ont poursuivi leur forte progression en juin, portées par la demande mondiale liée à l'intelligence artificielle. Si le rythme de croissance a ralenti par rapport au mois précédent, les exportations de produits électroniques, notamment les circuits intégrés, ont continué d'afficher des performances remarquables.

Les négociations sur l'ALE Thaïlande-UE progressent à Bruxelles

Les négociations sur l'ALE Thaïlande-UE progressent à Bruxelles

Le représentant thaïlandais au commerce, Werapong Prapha, a révélé que ses rencontres avec des responsables européens et des chefs d'entreprise lors d'une visite à Bruxelles ont permis de faire progresser les négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) Thaïlande-UE.

Le colloque sur les cinq années du Partenariat stratégique global Chine-ASEAN. Photo : VNA

ASEAN-Chine : vers un nouvel élan de coopération

​Cinq ans après l’établissement de leur partenariat stratégique global, l’ASEAN et la Chine cherchent à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération. Au-delà des échanges commerciaux, les deux parties misent désormais sur les technologies émergentes, la transition énergétique et les échanges entre les peuples pour renforcer leur partenariat.

Phot d'illustration : AFP/Vietnam+

L’Indonésie appelée à renforcer ses réserves alimentaires face au risque d’El Niño

Face aux risques liés au phénomène El Niño et à la saison sèche, un économiste indonésien recommande au gouvernement de renforcer de manière globale les réserves alimentaires et les dispositifs de prévention. Si les autorités assurent disposer de stocks suffisants, elles sont invitées à consolider durablement la sécurité alimentaire du pays.

Des inondations provoquées par de fortes pluies sur l'île de Bali, en Indonésie, le 10 septembre 2025. Photo: Xinhua/VNA

L'Indonésie inaugure son premier radar météorologique S-Band

L'Indonésie a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son dispositif de surveillance météorologique avec l'inauguration de son premier radar S-Band. Cet équipement de nouvelle génération permettra d'améliorer les prévisions météorologiques, les systèmes d'alerte précoce et la prévention des catastrophes hydrométéorologiques.