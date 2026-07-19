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Le Cambodge renforce sa coopération aéronautique avec la Chine

La compagnie nationale Air Cambodia a commandé 20 avions C909 auprès du constructeur chinois COMAC, tandis que les autorités cambodgiennes de l'aviation civile ont conclu un accord de coopération avec le groupe chinois afin de soutenir l'exploitation de cet appareil et de développer les capacités du secteur aéronautique.

Hanoï (VNA) - Selon les médias chinois, la compagnie aérienne nationale du Cambodge, Air Cambodia, a signé le 18 juillet un contrat portant sur l'acquisition de 20 avions C909 auprès de la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Elle devient ainsi la première compagnie aérienne nationale étrangère à passer une commande d'une telle ampleur pour ce modèle conçu en Chine.​

Parallèlement, le Secrétariat d'État à l'aviation civile du Cambodge (SSCA) a conclu un protocole d'accord avec COMAC afin de soutenir l'exploitation des C909 et de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures de l'aviation civile, l'assistance opérationnelle, le développement des ressources humaines et la formation à la maintenance des aéronefs.

​Selon les parties, ces accords constituent une étape importante de la coopération sino-cambodgienne dans l'aviation civile et marquent un nouveau jalon dans le développement d'Air Cambodia, qui poursuit l'expansion de sa flotte.

D'après le portail spécialisé chinois CARNOC.com, la mise en service progressive des C909 permettra à la compagnie d'élargir son réseau de dessertes, d'améliorer ses capacités opérationnelles et de renforcer sa compétitivité en tant que transporteur national du Cambodge.

Les premiers appareils devraient être livrés par étapes et entrer en exploitation commerciale au cours du second semestre 2026.​

Auparavant, l'agence de presse Xinhua avait indiqué que le C909, premier avion régional développé par la Chine, venait de célébrer le dixième anniversaire de son entrée en service commercial. Devenu un pilier de l'aviation civile chinoise, il poursuit désormais son développement sur les marchés internationaux.

Anciennement connu sous le nom d'ARJ21, le C909 a effectué son premier vol commercial le 28 juin 2016. Selon COMAC, il a transporté plus de 37 millions de passagers depuis sa mise en service. -VNA

#Cambodge #Chine #Air Cambodia #COMAC #C909 #aviation
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