La Malaisie intensifie sa lutte contre les jeux d'argent en ligne et les arnaques en ligne

Kuala Lumpur (VNA) - Entre début 2025 et fin mai 2026, la Malaisie a supprimé 457 562 contenus liés aux jeux d'argent en ligne et bloqué 1 778 sites web de jeux d'argent.



Le ministère des Communications a indiqué que ce chiffre représente 98 % des 467 772 demandes de suppression de contenu identifiées grâce à la surveillance proactive de la Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC), ainsi qu'aux demandes officielles des forces de l'ordre.



La MCMC continue d'appuyer les efforts des forces de l'ordre dans la lutte contre les jeux d'argent illégaux en participant aux enquêtes et en bloquant les sites web concernés en vertu de la loi de 1998 sur les communications et le multimédia et de la loi de 2025 sur la sécurité en ligne.



Par ailleurs, entre le 1er janvier 2022 et fin juin 2026, la MCMC a soumis 275 787 demandes de suppression de contenus liés à des arnaques, notamment les faux comptes et l'usurpation d'identité. Les fournisseurs de services ont supprimé 262 293 publications, soit 95 % du total des demandes, suite aux plaintes des utilisateurs et conformément à la réglementation en vigueur.



Concernant les fraudes financières relevant de la loi de 2025 sur la sécurité en ligne, cinq demandes de retrait de contenu ont été formulées au cours du premier semestre de cette année et ont toutes été traitées.



Le ministère des Communications a indiqué que la stratégie globale du gouvernement en matière de lutte contre les escroqueries en ligne continue d'être renforcée par le biais du Centre national de réponse aux escroqueries (NSRC) et de la Campagne pour un Internet sûr. À ce jour, la campagne a touché 10 303 établissements scolaires et d'enseignement supérieur à travers le pays. -VNA